Tim vara l’assetto di Netco: avrà 20mila occupati

Tim rompe gli indugi e vara l‘organizzazione della cosiddetta NetCo, il ramo d‘azienda che verrà conferito in FiberCop al closing dell‘operazione di cessione della rete fissa a Kkr, previsto per la prossima estate. Secondo un comunicato del gruppo Tlc, il ramo d‘azienda comprenderà l‘infrastruttura di rete fissa e gli immobili di pertinenza, di cui avrà in carico la gestione, l‘attività wholesale e l‘intera partecipazione nella controllata Telenergia. La divisione si compone di oltre 20mila persone. La componente servizi di Tim (ServCo) occuperà al primo dicembre invece circa 16.300 ‘Full Tim equivalent’, corrispondenti a circa 17.500 persone. Nell‘ultimo periodo, l‘ad di Tim, Pietro Labriola, ha più volte rassicurato sull‘operazione Netco e sul prossimo conseguente taglio del debito, con i vertici del gruppo certi di uscire vincenti anche da un eventuale scontro in Tribunale con Vivendi. Con i proventi dell‘operazione il gruppo conta di tagliare il debito anche oltre i 14 miliardi e non verrebbe più vanificato il lavoro operativo come invece è accaduto anche con i conti dei nove mesi. Secondo S&P, dopo la vendita di Netco "Tim ridurrà le sue dimensioni e la portata delle proprie operazioni, il che peserà sulla nostra valutazione del profilo di rischio aziendale".

Alberto Levi