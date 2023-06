Tim, trattativa in esclusiva con Kkr Offerta definitiva entro settembre

di Elena Comelli

È passata all’unanimità, nel cda Tim di ieri, la concessione a Kkr di una trattativa in esclusiva per l’acquisto della rete fino a fine settembre, anche se in realtà l’obiettivo del gruppo di tlc è chiudere l’affare molto prima. Nessuno scontro, quindi, fra i consiglieri più vicini a Vivendi – primo azionista di Tim con il 23,75% del capitale – e le altre componenti del cda, sulla vedita della rete, come ci si aspettava di fronte alla delusione di Parigi per i modesti rilanci delle offerte di Kkr e di Cdp-Macquarie. La resistenza di Vivendi a vendere la rete a queste condizioni ieri ha fatto soffrire in Borsa per l’ex monopolista, le cui azioni sono arrivate a perdere anche il 4%, per poi riprendersi in finale e chiudere a -2,85%.

L’obiettivo di questo supplemento di negoziato è migliorate ancora le condizioni di vendita a Kkr, che nella sua ultima offerta ha messo sul tavolo 23 miliardi per Netco (la rete e Sparkle), cioè 21 miliardi comprensivi di 2 miliardi di earn out, aumentati nel corso dell’ultimo rilancio di altri 2 miliardi, anche se legati a tutta una serie di condizioni. L’offerta del fondo Usa è di gran lunga inferiore al valore attribuito da Vivendi alla rete, che ammonta a circa 30 miliardi di euro. Malgrado ciò "il consiglio di amministrazione di Tim ha ritenuto che l’offerta presentata da Kkr sia risultata preferibile in termini di eseguibilità e relativa tempistica, nonché superiore rispetto all’offerta concorrente presentata dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie", spiega la nota di Tim.

Ora l’amministratore delegato Pietro Labriola ha l’incarico di trattare con Kkr per arrivare a "un’offerta migliorativa e vincolante" il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro il 30 di settembre. Per Labriola, senza vendere la rete Tim avrebbe margini di manovra molto ristretti dal punto di vista finanziario, dovendo anche andare sul mercato a rifinanziare il debito in scadenza, pari a 5,9 miliardi dal luglio 2023 al luglio 2024 (dati di S&P). E se la risposta del mercato – visto il rating della società già sotto il livello "investment grade" sotto il quale i grandi fondi esteri non possono investire – fosse troppo onerosa in termini di tasso di interesse da offrire (l’ultimo bond a 5 anni da 850 milioni è stato collocato a gennaio con cedola del 6,875%) rimarrebbe aperta solo la strada dell’aumento di capitale. Un’opzione che i francesi, ovviamente, vedono come il fumo negli occhi e a cui non parteciperebbero mai, anche perché finora Vivendi ha già segnato su Tim minusvalenze per 3 miliardi, sui 4 investiti.

Il cda di Tim ricorda comunque "che l’eventuale operazione avente ad oggetto la dismissione di Netco resta soggetta all’ottenimento, fra l’altro, delle autorizzazioni di legge, incluse quelle afferenti il processo di Golden Power". Non è il primo segnale che il governo italiano ha fatto arrivare ai francesi. Già in occasione del cda di Tim del 14 giugno scorso è arrivata a Cdp l’indicazione del ministro dell’Economia Giorgetti di proporre Alessandro Pansa per la posizione nel board lasciata scoperta nei mesi scorsi da De Puyfontaine. I francesi volevano invece piazzare in quella posizione Luciano Carta, ex presidente di Leonardo, ma la conta dei voti è stata favorevole a Pansa. Vista la mala parata in cda, De Puyfontaine nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente un incontro con la premier Giorgia Meloni, ma la richiesta finora non è stata esaudita.