Tim, sul tavolo le nuove offerte di Kkr e Cdp

Il sipario sta per alzarsi, ancora una volta. Forse però, questa potrebbe essere l’ultima per la rete di Tim, l’asset di cui il gruppo telefonico guidato da Pietro Labriola intende liberarsi al più presto, per abbattere il debito da 25 miliardi e per spostare il baricentro della crescita su fibra e 5G, una volta ceduta l’infrastruttura in rame. In pista ci sono due contendenti. Da una parte il fondo americano Kkr, già socio del veicolo Fibercop, la scatola dell’ex Telecom con in pancia la rete secondaria. Dall’altra lo Stato italiano, nelle vesti di Cassa Depositi e Prestiti, azionista di controllo di Open Fiber in tandem con gli australiani di Macquarie (40%): ieri il cda di Cdp ha dato il via libera alla presentazione della nuova offerta.

Il primo ha messo sul piatto 21 miliardi, euro più euro meno, la seconda 19,3 ma con una buona fetta in contanti. L’offerta, sulla carta, è migliore, se non fosse che si rischia l’ostacolo Antitrust, dal momento che l’acquirente è anche proprietario del principale competitor nella fibra di Tim, Open Fiber per l’appunto. Il boccino, però, lo ha in mano Vivendi. La media company di Vincent Bolloré possiede il 29,7% dell’ex monopolista e in qualità di azionista di riferimento ha abbastanza potenza di fuoco da bloccare qualunque acquisizione della rete. Oltre a fissare, de facto, il prezzo dell’asset: 30 miliardi, nella testa dei francesi. Le offerte finora arrivate quindi non soddisfano i desiderata di Vivendi. Per questo stanno per arrivare sul tavolo del board, entro stamattina, due proposte aggiornate, da sottoporre al cda del 4 maggio, che prevedono non più di 21-22 miliardi. Sull’ex monopolista, il cui titolo in Borsa si è allungato all’1,2%, si concentra intanto l’attenzione del mercato.

Elena Comelli