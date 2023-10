Tim, la Corte dei Conti mette i paletti. Il Mef: "Ma non è una bocciatura"

Nessun avallo. Nessuna bocciatura. La Corte dei Conti, a sezioni riunite, sospende il giudizio e chiede ulteriori approfondimenti dopo aver esaminato nel dettaglio il Dpcm che stanzia fino a 2,2 miliardi da investire nella rete Tim, per rilevare una partecipazione di minoranza – compresa tra il 15 e il 20 per cento – al fianco del fondo americano Kkr. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, i giudici contabili "pur prendendo atto che le attività valutative dell’operazione societaria risultano ancora in corso, ritengono che, allo stato attuale, il contenuto della motivazione del Dpcm e dei prospetti finanziari preliminari trasmessi, anch’essi sintetici, non appaiono idonei a suffragare adeguatamente il giudizio di sostenibilità finanziaria dell’investimento".

Quello che è certo è che la Corte vuole vederci chiaro all’interno del dossier Netco. La sostenibilità finanziaria dell’operazione è stata valutata sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo e i giudici ricordano come non risulti "allo stato conclusa la fase negoziale delle trattative" essendo "ancora in corso la due diligence concernente gli aspetti contabili, finanziari, fiscali e legali di Netco e Telecom Italia Sparkle". Inoltre viene spiegato, in merito ai profili di convenienza economica, che la scelta fatta con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri "risponde a una valutazione di carattere politico e strategico".

Per rispondere alle ricostruzioni di stampa che riportano di obiezioni e paletti all’operazione da parte della magistratura contabile, il Mef ha spiegato che "la Corte dei Conti non ha espresso un giudizio preclusivo rispetto all’operazione di una Netco per l’acquisizione di Tim" perché "i profili inerenti la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica non sono stati analizzati in quanto la fase delle trattative non consentiva, allo stato, l’esame di dati definitivi rispetto all’operazione".

Ieri mattina, intanto, il primo azionista di Tim, Vivendi, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni è intervenuto per precisare a sua volta come all’interno del gruppo francese "la visione sulla rete sia una sola e condivisa", smentendo così "la tesi che all’interno del gruppo ci siano diverse visioni".