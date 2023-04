Tim, Kkr e Cdp-Macquarie preparano i rilanci

Il rilancio, auspicato da Tim e preteso da Vivendi sull’offerta per Netco, la società che porterà in dote la rete fissa, in fibra e in rame, potrebbe essere di due miliardi, significherebbe spostare l’asticella a 20 e a 22 miliardi rispettivamente per il consorzio Cdp-Macquarie e per il fondo Kkr. Mancano però ancora due settimane, il termine per presentare le offerte migliorative, anche se ancora non vincolanti è martedì 18 aprile e nessuna decisione sembra sia ancora presa.

Kkr sta mettendo a punto le tecnicalità che accompagnano il finanziamento dell’offerta e ha fatto richiesta alle banche di inviare le ‘comfort letter’, le lettere di garanzia sul finanziamento. In base alla struttura dell’offerta già emersa dalle indiscrezioni, l’accordo con i finanziatori si sta strutturando su un finanziamento ‘bullet’ quinquennale suddiviso in un prestito a termine da 8,5 miliardi di euro e un finanziamento revolving da 2 miliardi di euro. Anche la cordata Cdp-Macquarie sta contattando le banche per un finanziamento di circa 8 miliardi di euro mentre sul fronte equity sarebbero in corso le trattative con il Mef. Si avvicina anche la data dell’assemblea, il 20 aprile: Franco Lombardi, presidente di Asati, l’associazione dei piccoli azionisti Tim, si candida come amministratore in sostituzione del consigliere dimissionario Arnaud Roy de Puyfontaine, ceo di Vivendi.