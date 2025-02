Tim nel mirino di Iliad. “Anche Poste ci sta pensando”

Roma, 7 febbraio 2025 - Tim fa gola anche a Poste, secondo quanto scrive il Foglio. Dopo la notizia che Iliad sta studiando un'operazione di consolidamento guardando a tutta Tim, adesso anche le Poste fanno l'occhiolino al risiko delle tlc. "La società guidata da Matteo Del Fante sarebbe interessata a valutare una combinazione con Tim considerato anche che nei servizi telefonici è già presente da alcuni anni con Poste Mobile", si legge sul giornale diretto da Claudio Cerasa. Dove si precisa anche che "per adesso si tratta solo di un'ipotesi allo studio, ma che potrebbe incontrare anche la non contrarietà del governo che considera il settore telefonico come strategico". Quindi ipotizza il Foglio: "Si potrebbe presentare come un'alternativa alla trattativa con Iliad anche se la compatibilità di un'aggregazione è tutta ancora da studiare nei numeri".

Oggi l'agenzia Radiocor aveva reso noto che Iliad puntava a Tim, interessamento reso noto dalla società di tlc al Governo italiano nei due incontri che sono avvenuti nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e al Mef. I francesi erano rappresentati da Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia, e Thomas Reynaud, ad del gruppo. In precedenza, iliad ha provato ad acquisire Vodafone Italia, poi comprata da Swisscom per fonderla con Fastweb.

Dopo i rumors su Iliad Tim è decollata in Borsa a Milano (+6,28%) e riconquistando la soglia di 0,3 euro che non vedeva da un anno, e a Parigi Vivendi corre in rialzo del 4,7% a 2,83 euro. Sullo sfondo c'è il ritorno dei rumors per una vendita della quota dei francesi a Cvc e su un consolidamento delle tlc in Italia.

I numeri di Tim: attesi per il 2024 ricavi in crescita del 2,9% a 14,46 miliardi, un ebitda in aumento dell'8,4% a 4,34 miliardi e un debito in calo a 7,35 miliardi di euro. Per il quarto trimestre in particolare gli analisti si attendono ricavi per 3,73 miliardi (+1,3%) e ricavi da servizi per 3,51 miliardi (+2,8%), con il business Domestic visto in crescita dello 0,9% a 2.481 milioni di euro e Tim Brasil a 1.032 milioni di euro, in aumento del 6,8%.