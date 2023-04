Tim, il ritocco delle offerte non basta Scivolone in Borsa dopo i rilanci

di Elena Comelli

Brusco scivolone a Piazza Affari per Telecom Italia a Piazza Affari, che ieri ha perso l’8,27% in Borsa: il titolo è scivolato a 0,29 euro e la capitalizzazione si è ridotta a 6,2 miliardi di euro, dopo che Kkr e Cdp-Macquarie hanno fatto pervenire le offerte migliorative per la rete, con 1 miliardo in più ma sempre lontane dalla richiesta di 31 miliardi avanzata da Vivendi. La cordata Cdp-Macquaire avrebbe offerto 19,3 miliardi rispetto ai circa 18 della prima proposta, con un impatto potenziale sul debito di Tim di quasi 17 miliardi. Il fondo statunitense KKr avrebbe offerto invece 21 miliardi (19 miliardi + 2 miliardi confermati come potenziale earn-out in caso di aggregazione con Open Fiber), che porterebbe a una riduzione del debito di 15,4 miliardi.

I giochi sulla rete dunque restano aperti: il cda farà le sue prime valutazioni il 4 maggio, ma i tempi per individuare una soluzione potrebbero essere ancora lunghi. "I miglioramenti annunciati non piaceranno sicuramente a Vivendi e non è certo che entusiasmino neanche il board di Tim", è il commento degli analisti di Banca Akros. Inoltre, il gap limitato tra le due offerte potrebbe spiegare perché Tim non ha ancora deciso di procedere in negoziazioni esclusive con una delle due parti. Proprio per questo il mercato ieri ha bocciato l’ex monopolista, che rischia di finire nel limbo di uno stallo, nell’impossibilità di tagliare il debito.

Le probabilità di una vendita diretta a questo punto non sembrano elevate, secondo gli analisti, e altre opzioni potrebbero emergere strada facendo. Per Intermonte, comunque, l’offerta di CdpMacquaire appare quella meglio posizionata, "contemplando una maggiore possibilità di abbattimento del debito, ma anche più elevate tutele degli aspetti occupazionali (prevede l’accollo del fondo Tfr dei dipendenti per 400 milioni) e maggior presidio degli asset strategici (acquisto di Sparkle da parte della sola Cdp)". Il debito del gruppo, secondo le stime degli analisti, in questo caso potrebbe scendere in area 4 miliardi, in linea con le indicazioni date nel Capital Market Day.

Il governo, da parte sua, non si sbilancia: "Dobbiamo aspettare", ha commentato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti. "C’è un’operazione in corso, faremo delle verifiche e poi vedremo", ha risposto a margine di un convegno sulle nuove offerte per la rete. Butti ha espresso però la sua preoccupazione sul tema della connettività, della diffusione della banda ultralarga e del Ftth. "Il problema è la scarsissima performance della banda larga nelle aree bianche e una preoccupazione futura per le aree grigie. Per questo ho proposto un’azione di revisione della strategia della banda ultralarga", ha spiegato Butti in audizione alla Camera.