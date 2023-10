Tim, il governo chiama Vivendi. Primo confronto sull’offerta di Kkr

È calato il silenzio sull’incontro di ieri tra il governo e Vivendi, socio di maggioranza di Tim, il primo per un confronto aperto sulla vendita della rete al fondo americano Kkr. Bocche cucite da entrambe le parti, tanto che i cronisti sul marciapiede a cercare una dichiarazione hanno quasi dubitato che il presidente del gruppo francese Yannick Bollore e il Ceo Arnaud de Puyfontaine fossero davvero stati ricevuti dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. I francesi sono venuti a Roma con un atteggiamento d’ascolto ma senza retrocedere di un passo, questo secondo le indiscrezioni raccolte alla vigilia, dalla loro posizione di opposizione all’operazione.

La questione chiave è la differenza di valutazione: mentre Kkr mette sul piatto 23 miliardi di euro per NetCo, Vivendi ha dichiarato pubblicamente di valutare l’infrastruttura di rete a più di 30 miliardi. Senza un compromesso potrebbe iniziare un pericoloso braccio di ferro, dall’esito incerto se poi dovessero essere messi in campo i legali. L’ultima carta che ha in mano Vivendi sembra essere quella dell’assemblea che però, secondo i pareri legali ottenuti da Tim, avrebbe solo valore consultivo e a decidere resterebbe il cda. I francesi, invece, vogliono dire la loro in un’assemblea straordinaria, dove la loro quota del 23,75% garantirebbe una maggioranza di blocco.

"Considerando che l’offerta vincolante di Kkr (affiancata dal Mef) per NetCo dovrebbe essere presentata entro il 15 ottobre, vediamo uno spazio limitato per modificare l’attuale struttura dell’accordo. L’ipotesi di un’opposizione di Vivendi all’operazione potrebbe sfociare in un contenzioso legale, dato che la procedura di vendita resta controversa" commentano gli analisti di Imi.

Tim intanto va avanti con il suo piano, ma non sfugge all’ad Pietro Labriola che ormai tutta l’industria delle Tlc si è allineata alla sua visione, un nuovo business model per un mondo nuovo delle Tlc. La dimostrazione sono le dichiarazioni dei concorrenti come Windtre e Iliad ma trova appoggio anche nei messaggi della premier Giorgia Meloni e del sottosegretario al digitale Alessio Butti. "Siamo il primo (ex) incumbent a fare la separazione della rete – ha dichiaratto Labriola – e Tim paga per questo, ma il cambiamento è indotto dai cambiamenti del mercato che non ripagano più gli investimenti".

Alberto Levi