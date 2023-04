Tim, i francesi bocciano Labriola Scontro sulla vendita della rete

di Elena Comelli

Aria di resa dei conti per Telecom Italia. L’assemblea dei soci ieri ha bocciato la politica di remunerazione, uno dei punti più divisivi all’ordine del giorno dell’assise. Vivendi, socio con il 24% del capitale di Tim, si è astenuta dopo aver contestato gli stipendi previsti per le prime linee manageriali del gruppo. E così traballa la poltrona dell’amministratore delegato Pietro Labriola, il cui compenso avrebbe potuto raggiungere i 26 milioni di euro. Fonti vicine a Vivendi precisano che "l’astensione all’assemblea di Tim è un chiaro segnale di bocciatura al piano proposto dall’ad Labriola". E aggiungono: "È evidente che si sono persi tanti mesi preziosi per discutere di offerte che sono state chiaramente rigettate dal mercato, a dimostrazione della totale mancanza di una governance adeguata, fatto che da tempo viene sottolineato. È tempo di cambiare passo".

L’attacco di Vivendi alla strategia Labriola e alla cessione della rete è frontale, tanto che si stanno già facendo i nomi di manager in corsa per sostituire l’attuale numero uno di Tim. Il primo è Roberto Sambuco, attuale numero uno di Macquarie Capital in Italia, cioè l’alleato di Cdp nella rivale Open Fiber. Il secondo candidato di cui si parla è Vincenzo Novari, in passato amministratore delegato Omnitel 2000 e di 3Italia, fino alle nozze con Wind. Ma nella partita potrebbero entrare anche altri manager. Oltre alla politica di remunerazione, l’assemblea dei soci ha bocciato anche i due candidati proposti in sostituzione del dimissionario Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi.

Non sono passati quindi i nomi di Paola Bruno, proposta da Assogestioni, e Franco Lombardi, presidente dell’Asati. Confermati invece i consiglieri Giulio Gallazzi e Massimo Sarmi, pertanto il cda di Tim resta composto da 14 membri.

Tim intanto continua a vestire la maglia nera a Piazza Affari, scivolando ieri di un altro 1,6%, dopo la bocciatura in assemblea, che si unisce al tema rete. Le due nuove proposte pervenute martedì sul tavolo dell’ex monopolista restano distanti dai desiderata: da una parte la cordata Cdp-Macquaire ha messo sul piatto 19,3 miliardi, dall’altra gli americani di Kkr hanno ritoccato a 19 miliardi, a cui si sommano altri 2 miliardi di earn out in caso di fusione tra Netco e Open Fiber. Il rialzo non è sufficiente. Lo dice Vivendi, che ha fissato a 31 miliardi il valore "congruo" per rinunciare alla rete. Ma lo dice anche la Borsa, appunto, con il titolo Tim già in calo mercoledì dell’8,3%, sotto quota 29 centesimi.

Il cda farà le sue prime valutazioni il 4 maggio, ma i tempi per individuare una soluzione potrebbero essere ancora lunghi e se saltasse il banco della rete per Tim si aprirebbe una fase assai complessa, incentrata sul tema della sostenibilità del debito di 25 miliardi di euro lordi.