Tim, esposto alla Consob per il crollo del titolo

Dopo il crollo di Tim (nella foto l’ad Pietro Labriola) in Borsa lunedì, i piccoli azionisti di FederSolidali hanno presentato un esposto alla Consob chiedendo un immediato intervento della Commissione a tutela dei risparmiatori. L’esposto chiama in causa "l’omissione di comunicazioni ufficiali da un lato e la fuga incontrollata di notizie dall’altro" che sono state alla base del pesante calo delle quotazioni delle azioni (-6,2%). L’associazione, tramite un team di legali, ha chiesto sia a Tim che a Kkr di esplicitare i termini dell’offerta per la rete e di quella, non vincolante, per Sparkle. L’offerta vincolante di Kkr per la rete si aggirerebbe su una cifra poco inferiore a 20 miliardi (più tre miliardi di earn out legati all’operazione con Open Fiber). La valutazione su Sparkle, invece, si attesterebbe sui 600 o 700 milioni. L’esposto verrà, ora, valutato da Consob, che sta monitorando con attenzione le operazioni di Tim.

Intanto Tim sta cercando di recuperare terreno in Borsa, con un aumento del 3,69% a 0,26 euro nella giornata di martedì, seguito da un’altra seduta in positivo ieri. "Il mercato ha letto nella decisione di Kkr di procedere con due offerte separate il rischio di un allungamento dei tempi per l’operazione NetCo, a questo si sono aggiunte le parole del ministro Giorgetti che ha parlato di necessità di studiare un’altra soluzione per Tim se non dovesse andare in porto l’offerta per NetCo", sottolineano gli analisti di Intermonte. Per gli analisti, però, non è detto che ci sarà un allungamento dei tempi, "considerando il processo piu snello e spedito che potrebbe essere seguito per Tim Sparkle", con la sola approvazione da parte del board.

Ora tutto ruota attorno alle due attese riunioni del cda dell’inizio di novembre, convocate in via straordinaria per discutere dell’offerta di Kkr. Il primo passo previsto da Tim è una riunione per discutere e istruire l’offerta nelle sue varie componenti. Successivamente, un secondo incontro sarà programmato per votare l’offerta e decidere se sia opportuno sottoporla a un’assemblea consultiva (da convocare entro 30 giorni dalla riunione del cda) o a un’assemblea straordinaria entro 45 giorni, come suggeriscono i legali del primo azionista di Tim, Vivendi.

Secondo fonti finanziarie, il cda potrebbe convocare un’assemblea consultiva entro il 20 dicembre per chiedere il parere degli azionisti, il che rientra nei termini stabiliti da Kkr per la nuova offerta sui cavi sottomarini di Sparkle, e per una possibile estensione dell’offerta vincolante, che attualmente rimane valida fino all’8 novembre.

Elena Comelli