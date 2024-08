Tim espande la rete 5G in Brasile. Accordo con Nokia, il titolo vola

Sarà la finlandese Nokia ad espandere la rete 5g di Tim Brasil e il mercato applaude, con un rally di Tim in Borsa. L’annuncio è arrivato dalla compagnia finlandese, che ha spiegato come "questa partnership aumenterà il numero di Comuni con accesso al 5G, portando i vantaggi di una connettività sicura e ad altissima velocità a una popolazione più ampia. L’espansione consentirà inoltre alle imprese di queste regioni di digitalizzare le proprie attività, favorendo l’innovazione e guidando la crescita economica". La partnership avrà effetto da gennaio 2025 e riguarderà i lavori previsti in 15 Stati brasiliani.

Dopo l’annuncio, il titolo Tim è scattato in testa al Ftse Mib milanese, recuperando così quanto perso nelle ultime settimane, in scia all’agosto pesantissimo per i mercati finanziari. Il rally innescato dalla notizia ha fatto guadagnare alle azioni Tim il 3,92%, che le ha fatte tornare a 0,24 euro. La Borsa finora non ha premiato il riassetto del gruppo e sul grafico delle quotazioni è ancora profondo il solco impresso durante il Capital Market Day, quando perse in una sola seduta il 23,8% scivolando a 0,21 euro tra scambi boom che avevano messo in allarme la Consob.

Eppure le buone notizie per Tim non mancano: al closing della vendita di Netco a Kkr con un incasso di 18,8 miliardi, che ha portato al rialzo del rating da parte di tutte e tre le maggiori agenzie, è seguita poi la vendita della quota che le rimaneva di Inwit. E ora l’accordo con Nokia. "Questo accordo è una pietra miliare significativa nella nostra partnership di lunga data con Nokia, che evidenzia la nostra dedizione reciproca all’innovazione tecnologica", ha detto Marco Di Costanzo, Cto di Tim Brasil. Per Tommi Uitto, presidente di Mobile Networks di Nokia, questa partnership "dimostra il nostro impegno nel fornire una tecnologia all’avanguardia che consenta a Tim di offrire ai propri clienti la connettività 5G più veloce e affidabile".

Come parte dell’accordo, Tim utilizzerà il sistema intelligente di gestione delle reti MantaRay di Nokia, che incorpora funzionalità di intelligenza artificiale, per migliorare il monitoraggio e la gestione della rete. Il colosso finlandese – anni fa leader assoluto del mercato della telefonia mobile – fornirà anche servizi, tra cui la distribuzione digitale, l’ottimizzazione e l’assistenza tecnica.