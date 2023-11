Tim, domani il cda per la NetCo

Tim accellera in Borsa (ieri +3,69%) in vista del doppio cda del fine settimana che deciderà sulla rete. Gli investitori guardano alle prossime mosse sulla vendita di NetCo, con il cda che si riunirà domani, venerdì 3, e domenica 5, a mercati chiusi, per esaminare l’offerta vincolante del fondo di investimento americano Kkr sulla rete (NetCo) e quella, di natura non vincolante, relativa a Sparkle. Le offerte ricevute da Kkr lo scorso 16 ottobre avrebbero un valore complessivo superiore ai 21 miliardi di euro, ma per fare un’offerta vincolante anche sulla società internazionale dei cavi, il fondo ha chiesto a Tim più tempo, fino al 20 dicembre. Sabato 4 novembre si terrà una riunione informale del consiglio (induction) per continuare a interpellare il management e i consulenti e il 5 novembre è attesa la delibera.