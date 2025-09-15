TikTok, cosa cambia (anche per gli utenti) dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina

Washington, 15 settembre 2025 – Rivoluzione economica o culturale? Dopo mesi di tensioni, l’amministrazione Trump e la Cina hanno trovato un’intesa sul futuro di TikTok negli Stati Uniti: l’app potrà continuare a essere utilizzata, ma dovrà rispettare le regole americane. L’accordo dovrebbe essere finalizzato in un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per il prossimo 19 settembre. A guidare la nuova divisione americana sarà il fondo Bessent, con l’obiettivo di garantire che la piattaforma operi sotto un controllo più stretto di investitori e manager statunitensi. La mossa rappresenta un punto di equilibrio in una partita che intreccia sicurezza nazionale, economia digitale e rapporti di forza tra Washington e Pechino. Ma il futuro di TikTok potrebbe avere anche una dimensione culturale: oltre al modello consumistico occidentale, la piattaforma rischia di esercitare un’influenza più ampia, simile a quella che Douyin ha assunto in Cina.

TikTok ha una forte influenza sulle idee dei giovani

I precedenti

TikTok, il famosissimo social network del colosso cinese ByteDance, è stato accusato più volte di costituire un rischio per i dati degli utenti americani al punto che ha rischiato un vero e proprio ban negli Stati Uniti. Non è la prima volta che una piattaforma cinese finisce sotto osservazione negli Usa. Già nel 2020, Trump aveva minacciato il blocco di TikTok, tentando di imporne la vendita a gruppi americani come Oracle e Walmart. Anche allora il nodo era la gestione dei dati e il timore che Pechino potesse usarli come leva geopolitica. Nel 2024, non a caso, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", che imponeva a ByteDance di vendere TikTok o rischiare il divieto dell'app nel Paese. Ma oggi, durante i negoziati commerciali in corso a Madrid, un compromesso sembrerebbe essere stato raggiunto.

Cosa cambia con l'accordo

L’accordo stabilisce che TikTok passi sotto il controllo di un’entità statunitense, con ByteDance che resterà azionista di minoranza. Si tratta di un compromesso che non stravolge l’app, e per gli oltre 170 milioni di utenti americani non cambierà nulla a livello pratico. L’esperienza quotidiana non subirà scosse immediate, ma lo scenario è quello di una progressiva “americanizzazione”: server ospitati negli Stati Uniti o in Paesi considerati sicuri, controlli più rigidi sui contenuti per limitare propaganda e manipolazione , maggiore attenzione agli effetti dell’algoritmo sugli adolescenti e regole di moderazione ispirate agli standard delle big tech della Silicon Valley. TikTok, insomma, resterà familiare agli utenti, pur muovendosi in un contesto sempre più sorvegliato e orientato da Washington. Questo almeno nelle intenzioni.

Le implicazioni economiche

Politicamente, l’intesa tra Stati Uniti e Cina può essere letta come un segnale di distensione tra le due potenze, anche se non elimina le tensioni di fondo legate alla sicurezza dei dati e, a dirla tutta, all’influenza tecnologica di Pechino – il vero nodo geopolitico su cui Washington e Pechino restano in competizione aperta. C’è però la questione economica, che apre scenari complessi. L’operazione offre agli investitori americani l’accesso a una delle piattaforme più redditizie e influenti al mondo, consolidando la loro presenza nel mercato globale dei social media. Al tempo stesso, la separazione delle attività statunitensi da quelle cinesi comporterà costi aggiuntivi per TikTok, chiamata a gestire infrastrutture parallele e ad adeguarsi a nuove normative. Proprio questo doppio binario rischia di incidere sugli equilibri competitivi: le big tech americane potrebbero uscirne rafforzate, forti di un controllo più diretto del mercato occidentale, mentre i colossi cinesi dovranno ridefinire la propria strategia internazionale, perdendo parte della capacità di influenzare direttamente un settore digitale sempre più strategico. Resta da capire fino a che punto - o come - Pechino sarà disposta ad accettare questo scenario.

Giovani, social e influenza strategica

“Saranno felici i nostri giovani… Saranno molto contenti!”, ha commentato Trump a seguito dell’intesa. Una grande questione nascosta dietro quella che sembra una delle tante boutade del tycoon e che invece rappresenta un nodo strategico da decifrare. Eric Schmidt, ex CEO di Google e oggi figura influente nell’intelligence americana, ha definito i social network “infrastrutture critiche” per la sicurezza nazionale, non solo per la raccolta dei dati, ma perché modellano comportamenti, aspirazioni e valori di milioni di adolescenti. La vera partita non è soltanto economica, dunque: TikTok potrebbe diventare uno strumento strategico di influenza antropologica, e perché no, sul modello cinese. Oggi, in Cina, la versione domestica dell’app, Douyin, privilegia contenuti patriottici e formativi, mentre negli Stati Uniti l’algoritmo favorisce video leggeri, effimeri e incentrati su consumo e intrattenimento. Ma cosa accadrebbe se domani il cittadino americano scrollasse video viralissimi sulla chiamata alla difesa del Paese? La scelta che farà Trump, tra via consumistica e via pedagogica (o una combinazione di entrambe), determinerà ciò che cambierà davvero per gli utenti di TikTok l’effettiva portata di questa rivoluzione digitale.