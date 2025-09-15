TikTok, accordo Cina-Usa: la proprietà sarà americana

Roma, 15 settembre 2025 – Fra i tanti “conflitti in atto” (commerciali e non) a livello globale ce n’è uno che sembra essersi risolto con un accordo “pacifico”. Ed è quello sulla proprietà di TikTok, il social cinese tanto caro ai giovanissimi. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha infatti affermato che c'è un accordo quadro su TikTok. “Donald Trump e Xi Jinping parleranno per completare” l'intesa. ha detto Bessent secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Usa e Cina hanno raggiunto un accordo sul controllo di TikTok

L'accordo fra gli Stati Uniti e le Cina – raggiunto a Madrid dove si sono svolti i negoziati – prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Non è ancora chiaro chi è l'acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull'algoritmo usato.

L'intesa arriva dopo mesi d'incertezza legale relativa alla legge del 2024, confermata dalla Corte Suprema, che obbliga la cinese ByteDance a vendere la piattaforma a una società statunitense o a incorrere in pesanti sanzioni. Il presidente Donald Trump, che in passato aveva tentato di bandire TikTok ma negli ultimi anni ne ha riconosciuto l'importanza soprattutto per la comunicazione con i giovani, ha confermato che è stato raggiunto un accordo per "salvare" un'azienda a cui "i giovani del nostro Paese tengono molto".

"Non discuteremo i termini commerciali dell'accordo. Si tratta di una questione tra due parti private, ma i termini commerciali sono già stati concordati", ha dichiarato Bessent in dichiarazioni alla stampa fuori dalla sede del Ministero degli Affari Esteri, aggiungendo che il presidente Donald Trump avrà un colloquio telefonico venerdì con il presidente Xi Jinping per i dettagli definitivi dell'accordo di vendita.

Da parte sua il rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer, ha escluso altre proroghe per la scadenza di disinvestimento imposta all'attuale proprietario della piattaforma, la società cinese Bytedance, dalla legge approvata lo scorso anno dal Congresso Usa. "Non entreremo in una dinamica di continui rinvii, abbiamo un accordo", ha dichiarato Greer, aggiungendo comunque che "se è necessaria una proroga solo per firmarlo, o qualcosa del genere, è un conto, ma non ci saranno proroghe continue".

La proprietà cinese di TikTok aveva sollevato negli ultimi anni diverse critiche e preoccupazioni in Occidente. Le perplessità riguardavano sia il controllo della piattaforma social che “forma” molto spesso le capacità critiche e le idee dei giovani, sia i timori che attraverso TikTok si potesse arrivare a “spiare/controllare” i cellulari delle persone: convinzione che aveva portato diversi governi, fra cui proprio Usa e Canada, a vietare l’installazione di TikTok sugli smartphone dei funzionari pubblici.