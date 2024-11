Il gigante Thyssenkrupp taglia 11mila posti di lavoro (su 16mila)

Berlino, 25 novembre 2024 – La crisi del gigante Thyssenkrupp si ripercuoterà sui lavoratori. Il gruppo tedesco è intenzionato a riorganizzare la divisione acciaio passando dai 27mila impiegati attuali ai 16mila. In particolare – scrive il quotidiano Bild – 5mila posti saranno eliminati del tutto e 6mila esternalizzati. Tutto questo entro il 2030. “Sono necessarie misure urgenti per migliorare la produttività e l'efficienza operativa di Thyssenkrupp Steel e per raggiungere un livello di costi competitivo", ha dichiarato la società dalla sede di Duisburg, motivando così il piano di riorganizzazione.

Thyssenkrupp ha chiuso il suo bilancio 2023/2024 con una perdita netta di 1,5 miliardi di euro, dopo i 2 miliardi di euro dell'esercizio precedente, perdita imputata a una "domanda di acciaio significativamente più debole” nel settore automobilistico, dell'ingegneria e dell'edilizia.

In futuro, invece di 11,5 milioni di tonnellate, verranno prodotti solo tra 8,7 e 9,0 milioni di tonnellate di acciaio all’anno, numero calcolato sul volume di spedizioni dell'ultimo anno finanziario.

L’obiettivo è “creare prospettive a lungo termine per il maggior numero possibile di dipendenti”, ha detto Dennis Grimm (45), responsabile dell'acciaio della Thyssenkrupp, citato da Bild.