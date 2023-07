The White Lotus, per l'Italia è un successo da 38 milioni di euro

Roma, 26 luglio 2023 - La dolce vita dell'estate italiana all'estero continua a conquistare i turisti e a favorire la crescita economica del nostro paese, soprattutto quando una delle serie tv più popolari del momento sceglie la Sicilia come location per ambientare le proprie storie. È il caso di ‘The White Lotus’, la serie prodotta da Hbo e trasmessa in esclusiva in Italia da Sky e Now, le cui vicende della seconda stagione sono ambientate tra Taormina, Cefalù e Noto.

Il ritorno economico

Il ritorno economico della seconda stagione è andato oltre le previsioni. Secondo uno studio di Oxford Economics, presentato durante l'Audiovisual Producers Summit, organizzato a Trieste, la produzione della seconda stagione di ‘The White Lotus’ ha contribuito al Pil italiano per oltre 38 milioni di euro, i circa 1.500 lavoratori impiegati nella serie hanno guadagnato complessivamente 8 milioni di euro e oltre 24 milioni sono stati spesi dalle 700 imprese coinvolte nella produzione. Stan McCoy, presidente della Motion Picture Association per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, ha sottolineato come la seconda stagione abbia comportato una spesa totale di 32 milioni, spese che hanno sostenuto i fornitori locali di beni e servizi. "I risultati di questo studio dimostrano il nostro impegno a investire in modo significativo nei nostri partner internazionali e a collaborare con loro – ha spiegato Janet Graham Borba, vicepresidente esecutivo della produzione di Hbo e Max –. Speriamo che questo possa fornire una visione tangibile delle importanti e svariate opportunità che gli investimenti offrono non solo all'industria produttiva locale, ma anche all'economia in generale".

La trama di The White Lotus

La black comedy americana racconta le vicende legate agli ospiti e ai dipendenti di una catena di resort chiamata The White Lotus. Inizialmente nata come una mini serie, visto il successo riscontrato, è stata subito riadattata in più stagioni, ognuna delle quali ambientata in un luogo diverso con nuove storie e nuove personaggi. La prima stagione, presentata in anteprima negli Usa l'11 luglio 2021, è ambientata in un lussuoso resort delle Hawaii, per la seconda stagione la produzione ha poi deciso di spostarsi in Sicilia, a Taormina, suscitando l'interesse dei turisti.

Il futuro della terza stagione

Visto il successo della prima e della seconda stagione, Hbo è già al lavoro per produrne una terza che, secondo indiscrezioni, probabilmente sarà ambientata in Asia, in particolare in Thailandia, e dovrebbe essere pronta per l'inizio del 2024. Sulla trama ci sono ancora pochissime indicazioni, ma l'ideatore Mike White in una clip esclusiva per Hbo avrebbe lasciato trapelare qualcosa: "La prima stagione ha messo in risalto i soldi, la seconda stagione il sesso. Penso che la terza stagione potrebbe rappresentare una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientale".