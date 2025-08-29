La Consulta strappa il tetto ai risarcimenti: licenziare può costare (molto) di più

Con la sentenza 118/2025 la Corte Costituzionale ha eliminato il tetto massimo di sei mensilità che il Jobs Act riconosceva ai lavoratori delle micro-imprese in caso di licenziamento illegittimo, giudicandolo insufficiente a garantire un risarcimento davvero proporzionato. Il cambiamento è enorme perché, dove il recente referendum abrogativo non era arrivato per mancanza di quorum, la Consulta è intervenuta direttamente. Secondo la Corte, l’imposizione di un tetto fisso e invalicabile configura una liquidazione forfettizzata che, in assenza di qualunque margine di valutazione per il giudice, compromette la tutela riconosciuta al lavoratore di una prospettiva di effettivo ristoro e deterrenza.

“La Corte finisce con il reintrodurre per via giudiziale un principio che il canale democratico non è riuscito a concretizzare, operando un ribaltamento normativo che, pur formalmente legittimo, suscita interrogativi sul rapporto tra giurisdizione costituzionale e processo legislativo”. A parlare è l’avvocato Francesco Antonio La Badessa, partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati, che mette in guardia sui contraccolpi per le piccole imprese: “Tra gli effetti collaterali più critici, c’è il possibile impatto devastante sulle micro e piccole imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano. In caso di contenzioso, una PMI potrebbe trovarsi nell’impossibilità di reggere economicamente l’aggravamento delle conseguenze legate a un licenziamento giudicato illegittimo, anche laddove viziato solo da elementi formali o procedurali”.

Il timore è che, oberate da costi imprevisti, molte realtà finiscano per chiudere o rinunciare ad assumere. “Si tratta di uno scenario che potrebbe accelerare il fenomeno della scomparsa delle piccole realtà imprenditoriali, già duramente provate da crisi congiunturali, rigidità normative e difficoltà di accesso al credito”.

La Badessa definisce l’intervento “una scelta legittima nei mezzi, ma discutibile nel metodo”, convinto che la Consulta stia colmando un vuoto lasciato dalla politica. La Corte avrebbe così esercitato un ruolo che, in una democrazia sana, dovrebbe spettare al Parlamento: quello di modulare le tutele in funzione di equilibri generali, tenendo insieme esigenze di protezione del lavoro e sostenibilità del sistema. “Con un intervento di segno sostanzialmente normativo, si affida al giudice il compito di ridisegnare i bilanciamenti economico-sociali, aprendo il campo a ulteriori tensioni tra organi costituzionali”.

Da qui l’invito a rimettere mano alle regole senza delegare tutto ai tribunali, mentre la sentenza impone una riflessione urgente e non più rinviabile: “L’Italia ha bisogno di un diritto del lavoro che garantisca diritti, ma non scoraggi impresa e occupazione. Servono riforme strutturate e condivise, non supplenze giudiziali. Il lavoro non si tutela solo nei tribunali, ma anche (e soprattutto) creando le condizioni perché possa essere offerto, mantenuto e sviluppato”.