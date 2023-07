Testamento di Berlusconi, la famiglia dal notaio per l’apertura

Milano, 5 luglio 2023 - Il giorno dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi è arrivato. Dalle prime informazioni che trapelano alla lettura sono presenti i figli, che si sono accordati su questa data. L'intera famiglia è stata convocata dal notaio che conserva le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza Italia.

Secondo fonti ben informate il testamento verrà aperto in mattinata, ma potrebbe essere reso pubblico nella giornata di domani.

Intanto alla serata di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, Pier Silvio ha ricordato il padre: "Più passano i giorni, più la mancanza è enorme". In apertura dell'appuntamento un omaggio: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al predellino, al 'non molliamo' lanciato da Pier Silvio in azienda a poche ore dal funerale del Cavaliere. La sorpresa voluta dai dipendenti ha commosso l'Ad: "Grazie a tutti". Poi un bacio verso il cielo: "Ti amo, papà". Nell'occasione Pier Silvio ha smentito le voci sulla possibilità che la residenza Villa San Martino ad Arcore possa diventare sede di un memoriale dedicato all'ex premier fondatore di Fininvest e di Forza Italia. "Non so niente, è un'ipotesi completamente inventata", ha tagliato corto il figlio di Berlusconi. Nel parco della Villa si trova già il mausoleo con le ceneri di Berlusconi, una imponente costruzione dell'artista toscano Pietro Cascella, sormontata da una grande scultura in marmo bianco delle Alpi Apuane.

I ricordi sono tornati ad affiorare durante tutta la presentazione: "È stato un grande padre", ha raccontato Pier Silvio. "Ero in azienda quando è sceso in politica e ne sono stato travolto. Poi qui ho avuto la mia crescita naturale. Mi ricordo che una volta mi chiamò in cucina, c'era la mia agenda con tutti i miei appuntamenti, e mi disse: ma sei diventato me? È stato così grande da riuscire a dare ai suoi figli la possibilità di andare avanti senza di lui prima di quello che è successo".

E ha ricordato: "Negli ultimi giorni ha guardato un sacco di tv e ha parlato con Al Bano, Il Volo, Maria De Filippi, trasmettendo a tutti energia.. una cosa da portare via il cuore". Quindi il suo lascito più grande "è l'amore: mio padre ha amato tutte le persone che ha incontrato. È stato un padre impegnato ma presente e anche buono, tendente all'iperpermissivo".

Pronto ad assecondare i suoi sogni, anche quando, da diciottenne, il figlio voleva diventare Jacques Cousteau, e se ne andò per sette mesi a fare il sub alle Bermuda. Silvio lo chiamava: "Quando ti decidi a tornare?". "Quando gli ho chiesto l'ultimo consiglio - ha ricordato Pier Silvio - mi ha risposto: ma tu chiedi a me? Ormai Mediaset è molto più tua che mia, quello che decidi per me va bene". Ed ha ssicurato la compatezza della famiglia, a partire dai fratelli, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi, "la compattezza è assoluta. Un po' mi ha turbato leggere certe indiscrezioni sui giornali".