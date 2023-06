Testamento di Berlusconi, slitta l’apertura: le possibili date

Si allungano i tempi per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, deceduto lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni.

Funerali di stato di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo L' uscita del feretro

Una data precisa non c’è ancora, ma se era inizialmente prevista per la fine di giugno, al contrario delle attese, i cinque eredi (i figli Marina e Pier Silvio, nati dal suo primo matrimonio con Carla Dell’Oglio, e poi Barbara, Eleonora e Luigi, nati dalle seconde nozze con Veronica Lario) potrebbero riunirsi entro la prima decade di luglio, quindi tra un paio di settimane.

Negli ultimi giorni, infatti, il testamento dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Fininvest e Forza Italia, nonché ex patron del Milan, è diventato un tema sempre più caldo, dove i riflettori continuano a mantenersi accesi e ben puntati: secondo Forbes, nel 2023 Berlusconi era infatti il terzo uomo più ricco d’Italia.

Un patrimonio d’oro, insomma, che ha suscitato la curiosità di molti. Nel frattempo, in programma per la settimana prossima, i cinque figli hanno davanti a sé una lunga serie di impegni e appuntamenti societari, che culminano con l’assemblea della Fininvest del 29 giugno.

Nulla sembra trapelare dalle ultime volontà di Berlusconi e restano quindi dei nodi da sciogliere: come previsto dalla legge, due terzi del patrimonio del Cavaliere saranno destinati ai cinque figli. E in questo scenario, quindi, a rimanere in sospeso sarebbe la quota, pari a un terzo, di cui l’ex premier poteva liberamente disporre per la successione.

Il vero interrogativo riguarda gli equilibri in Fininvest. Nel dettaglio, l’eredità del leader di Forza Italia, infatti, vede come punto forte proprio la holding Fininvest, azienda a cui fanno riferimento gran parte delle attività della famiglia, tra cui Mediaset, Mondadori e il Monza: il fondatore aveva il 61%, mentre la quota restante è suddivisa in parti uguali tra i figli. Nel testamento, con ogni probabilità, viene stabilito come sarà suddivisa la quota nelle disponibilità di Berlusconi, pari al 20%.