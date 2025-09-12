Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
12 set 2025
ANTONIO MANCINELLI
Armani, tre scenari per il risiko della moda. Ma la scelta è un fatto di famiglia

Che sia la quotazione in Borsa o la cessione a un colosso, re Giorgio ha dettagliato la road map per il futuro. Con una clausola: gli eredi e il braccio destro Dell’Orco devono lavorare sempre in perfetto accordo

Roma, 13 settembre 2025 – Prima l’azienda, poi il resto. Il testamento di Giorgio Armani è stato pubblicato e si è levato il velo su quello che non è un epilogo, ma l’inizio di un nuovo atto nel panorama del lusso globale. Il quadro è chirurgico: la Fondazione Armani è erede dell’intero capitale della società, mentre l’usufrutto è ripartito tra Pantaleo “Leo” Dell’Orco – il suo ex compagno e braccio destro – e i familiari (i nipoti Silvana e Roberta Armani, Andrea Camerana, la sorella Rosanna Armani).

Il testamento di Giorgio Armani
Il passaggio più dirompente è la vendita obbligatoria e scaglionata: entro 12-18 mesi dall’apertura della successione la Fondazione deve cedere il 15% “in via prioritaria” a uno fra Lvmh, EssilorLuxottica, L’Oréal (o un operatore di standing equivalente, meglio se già partner); tra il terzo e il quinto anno, al medesimo acquirente dovrà andare un ulteriore 30% fino al 54,9%. In alternativa, quotazione in Borsa su un mercato regolamentato. In ogni caso la Fondazione non scenderà mai sotto il 30%, presidio dei “principi fondanti": etica, modernità non ostentata, qualità, prudenza nelle acquisizioni, finanza equilibrata.

Il testamento, due documenti scritti di suo pugno e in parte sul retro di una busta color seppia, non è un solo un atto legale. È l’ultima collezione: un piano d’affari pulito, meticolosamente tagliato per garantire che la sua visione sopravviva, anche a costo di una fusione o di una quotazione. Quali sviluppi per la maison? Tre scenari plausibili.

Armani, testamento per la continuità: famiglia, manager, ville e quote societarie, la successione a Re Giorgio

Primo scenario: con L’Oréal, la filiera beauty è già solidissima, la licenza è rinnovata fino al 2050, orizzonte lunghissimo che protegge valore e immagine. Con Essilux, l’accordo eyewear è stato rinnovato per 15 anni dal primogennaio 2023: altro pilastro. Così un ingresso azionario rafforzerebbe ciò che già esiste. Secondo scenario: un acquirente come Lvmh porterebbe a bordo potenza retail e scala globale, ma dovrebbe convivere con contratti di lungo periodo su beauty ed eyewear. La clausola della Fondazione al 30% garantirebbe baricentro valoriale. Tanto Lvmh quanto L’Oréal si sono dette “commosse” e “onorate” di essere considerate potenziali acquirenti. E Bernard Arnault, numero uno del conglomerato Louis Vuitton-Moët Hennessy, immagina di poter “rafforzare e la sua leadership a livello globale, se lavoreremo insieme”. Poi c’è il terzo scenario: la quotazione attivabile nel medio periodo offre un sentiero di trasparenza e capitali, mantenendo l’indirizzo culturale in mano alla Fondazione.

Il patrimonio di Giorgio Armani: le proprietà, gli eredi e il dettagliatissimo testamento olografo dello stilista

Nel pomeriggio di ieri, però, è arrivato un comunicato che riportava quanto segue: “Ogni scelta strategica nel breve e nel medio termine è demandata alla guida del signor Dell’Orco e alla famiglia, con il supporto della Fondazione; scelte indirizzate però dallo stesso signor Armani sia in termini di missione del marchio, sia di possibili azioni con implicazioni sull’assetto societario di medio e lungo termine (…) Il tutto lasciando sempre, su impulso della Fondazione, al signor Dell’Orco e alla famiglia le decisioni e la gestione di tale percorso”. Un auspicio, cioè che Leo Dell’Orco e la famiglia lavorino sempre in perfetto accordo, pur lui avendo maggiori possibilità decisionali.

Il clan Armani: i fratelli, i nipoti, gli amori di Re Giorgio. Tutti i nomi della famiglia unita e mai sotto i riflettori

Oltre alla complessa architettura del gruppo aziendale, il testamento di Giorgio Armani ha svelato una meticolosa ripartizione dei suoi beni personali. Il patrimonio immobiliare, che include proprietà a Saint Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria, è stato gestito attraverso la società L’Immobiliare S.r.l. Lo stilista ha concesso la piena proprietà del 75% di questa società alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, a cui spetta anche la restante quota del 25% in nuda proprietà. A Dell’Orco, invece, è stato assegnato l’usufrutto dei beni.

Questa stessa logica si applica al palazzo di via Borgonuovo a Milano, storica residenza dello stilista. Il testamento concede a Dell’Orco l’usufrutto a vita dell’immobile, ma il dettaglio più intimo e toccante riguarda gli arredi e gli ornamenti del palazzo. Armani ha espressamente disposto che, tranne un quadro di Matisse e una foto di Man Ray, nulla venga rimosso, e che tutto rimanga “finché Leo voglia viverci”. È un lascito che va oltre il valore materiale, un atto di rispetto che sigilla un’intera vita di collaborazione e affetto. È la sua ultima, silenziosa, e per questo ancor più eloquente, dichiarazione di intenti. È un atto che trascende la morte, un gesto di pragmatismo che assicura che l’azienda rimanga, nel futuro, sempre “prima di tutto”.

