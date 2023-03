Tesoro in soffitta, dalle case alle aste: vinili e vecchi arnesi fanno ricchi gli italiani

Nelle case degli italiani è nascosto un tesoro

Dentro le case degli italiani è nascosto un tesoro da 11 miliardi di euro. Nelle cantine, nelle soffitte, nei garage vengono stipati gli oggetti che non si usano più o si ereditano dai parenti, ma in molte occasioni è proprio lì – tra polvere e ragni – che si annida il bottino segreto. Un archivio pieno di ricordi, ma anche uno specchio delle abitudini degli italiani, dal valore commerciale che una ricerca di Subito.it ha stimato in un terzo della classica Finanziaria italiana. Il valore medio di questo tesoro 'abbandonato' nei ripostigli italici è di circa 500 euro, il 10% delle famiglie può contare su un ideale gruzzoletto di mille euro, poi ci sono alcuni 'Paperoni' che possiedono quadri o mobili di pregio da oltre 2.500 euro. Gli oggetti che maggiormente riempiono le nostre soffitte sono cellulari, videogiochi, pc, computer portatili. A seguire, si possono trovare gli attrezzi sportivi: dalle biciclette alle panche, dalle racchette da tennis ai bilancieri. Sul terzo gradino del podio dei beni in esubero ci sono giocattoli e mobili.

Basandosi sui dati Catawiki, la piattaforma ha avuto oltre 10 milioni di oggetti venduti fino a oggi e quasi mezzo miliardo di euro spesi nel 2021. Gli italiani che hanno fatto un'offerta sono stati oltre 230mila, il 55% dei quali per la prima volta. Si è registrato un +40% di visitatori della generazione Z, anche se gli utenti tra i 25-34 anni sono la fascia d'età più rappresentativa, il 25% del totale. I venditori, 50mila italiani (70% nuovi) – hanno messo all’asta oltre 600mila oggetti, per un valore di quasi 102 milioni di euro.

Nella storia dei colpi di fortuna tra gli acquisti comprati a pochi spiccioli e rivenduto a peso d’oro, c’è quello di Warren Hill, un amante dei vinili che nel 2002 acquistò un disco acetato dei Velvet Underground a un mercatino di Chelsea per 75 centesimi di sterline salvo poi scoprire che si trattava dell'unica copia disponibile delle cosiddette Scepter Session dell’album ‘Velvet Underground & Nico’. Quattro anni dopo Hill riuscì a rivendere il disco su eBay per 25.200 dollari. Un iPhone di prima generazione mai uscito dalla scatola recentemente è stato messo in vendita su un'asta on line (gestita da LGC Auctions) e si prevede che raggiungerà un valore di almeno 50mila dollari. Il modello 2017 che 16 anni fa costava 599 dollari, è diventato un must per collezionisti. La venditrice lo aveva ricevuto in regalo da alcuni amici, ma avendo già tre telefoni non lo aveva mai aperto. Altri articoli tecnologici che possono mettere in scena un balzello straordinario sono l’iPod 1 (prima generazione) con un valore di mercato di 4mila euro; la cartuccia MarioKart64, il leggendario videogioco per Nintendo 64, che può arrivare a 2mila euro.

Chi non ricorda il Game Boy color, uno dei primissimi giochi portatili con Super Mario Bros e altri eroi della Nintendo: alcuni modelli nel mercato dell’usato arrivano a 1.500 euro. Altro must delle generazioni appena passate è il Walkman Sony, il primo e inimitabile, con le audiocassette da girare ogni volta: oggi lo si può trovare in vendita a 600 euro. Come non citare l’Atari Jaguar del 1993, la rarità di questa sfortunata console la piazza sul mercato con un valore di 1.200 euro; mentre il vecchio caro Sega Master System se ben tenuto e funzionante può arrivare a 500 euro.

Sui mercatini dell’usato o sul web si trovano oggetti vintage rari, ma spesso chi possiede un piccolo tesoro tra le propria mura non lo sa neppure. Ma quali sono gli oggetti del passato che possono valere di più? Ci sono vinili in stampa originale che raggiungono cifre folli, come 'Diamond Dogs' di David Bowie (1974) che tocca i 3.500 euro. Ma il re incontrastato di questo settore è il 'White Album' dei Beatles (1968): per averlo servono 50mila euro. Tra gli oggetti vintage quotidiani i vecchi salvadanai possono raggiungere il migliaio di euro. Le macchine da scrivere, soprattutto i modelli più iconici delle Olivetti o Remington, oscillano tra i mille e i 2mila euro.