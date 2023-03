Un tesoro fra i rifiuti, la circular economy: caratteristiche e vantaggi

Nell’Unione Europea, ogni anno, si producono più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. È quello che si legge sul sito istituzionale del Parlamento Europeo. L’attuale produzione dei materiali che usiamo quotidianamente, inoltre, è responsabile del 45% delle emissioni di CO2. Per far fronte alla situazione e alle sue conseguenze, l’Unione Europea sta apportando aggiornamenti alle norme sulla gestione dei rifiuti al fine di promuovere il passaggio alla circular economy o economia circolare.

Che cos’è la circular economy

Con l’espressione “economia circolare” si fa riferimento a modelli di produzione e di consumo che presentano determinate caratteristiche. Innanzitutto un sistema di circular economy trasforma e restituisce un nuovo ciclo di vita ai prodotti, estendendo la durata e diminuendo, così, la produzione di rifiuti. Un’altra finalità è ridurre gli sprechi e sfruttare le risorse già disponibili. Questo è il principale obiettivo della circular economy.

Caratteristiche della circular economy

Nella circular economy materiali e prodotti vengono così reinseriti nel ciclo economico, generando e aggiungendo nuovo valore. Concetto chiave dell’economia circolare è quello di “ciclo chiuso”, in base al quale un sistema economico deve funzionare come un organismo vivente, nel quale le sostanze nutrienti vengono elaborate e riutilizzate. Esattamente come avviene in natura, dove nulla viene sprecato e ogni scarto diventa elemento nutriente di un altro organismo. I modi affinché ciò sia possibile sono diversi:

il riciclo

il riutilizzo

la riparazione

il ricondizionamento

il prestito

la condivisione

Circular economy vs economia lineare

I cardini della circular economy si pongono come alternativa virtuosa e sostenibile rispetto al tradizionale modello economico lineare. Quest’ultimo sistema è fondato invece sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello lineare della produzione e del consumo, a differenza dell’economia circolare, dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso costo. Tra le richieste del Parlamento Europeo per promuovere l’economia circolare figura anche l’adozione di misure contro l'obsolescenza programmata dei prodotti, propria del sistema tradizionale.

La sostenibilità della circular economy

Nei sistemi che seguono i principi dell’economia circolare sono usate per lo più fonti rinnovabili, per esempio quelle provenienti dalle biomasse, e materiali ecosostenibili. Un esempio in questo senso può essere un impianto di cogenerazione, in cui il calore generato per la produzione di energia elettrica è recuperato e riutilizzato per produrre energia termica. Ma anche la produzione di tessuti con scarti naturali (bucce di frutti, radici, erbe…). I settori su cui c’è maggiore attenzione per la transizione alla circular economy, caratterizzati dalla cosiddetta “alta intensità di risorse” per quel che riguarda la produzione e il consumo, sono, in particolare, elettronica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, plastiche, tessile e costruzioni.

I vantaggi della circular economy

I benefici che potrebbe apportare ai singoli e alla collettività la transizione alla circular economy sono diversi: