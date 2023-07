Tesla, boom di consegne. Merito del calo dei prezzi e degli sconti

Le consegne (e dunque le vendite) di auto elettriche Tesla sono quasi raddoppiate nei tre mesi che vanno da aprile a giugno 2023 (rispetto lo stesso periodo dell’anno scorso).

Le auto elettriche di Tesla

Le consegne globali di Tesla sono aumentate dell'83% nel secondo trimestre 2023, aiutate da forti riduzioni dei prezzi e forti sconti mentre il produttore di auto elettriche si confronta con un mercato sempre più competitivo.

La casa automobilistica di Elon Musk ha dichiarato domenica di aver consegnato più di 466.140 veicoli ai clienti di tutto il mondo nel periodo aprile-giugno, mentre la produzione ha raggiunto le 479.700 unità.

I numeri superano le aspettative degli analisti e indicano che Tesla ha aggiunto capacità produttiva e aumentato la produzione nel suo stabilimento di Austin, in Texas.

Il secondo trimestre del 2023 ha segnato il quinto periodo consecutivo in cui Tesla ha registrato un livello più elevato di veicoli prodotti rispetto alle consegne.

Durante il secondo trimestre dello scorso anno, Tesla ha registrato consegne per 254.695 vetture e produzione per 258.580 veicoli.

Notizie in seguito alle quali Tesla vola a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 6,2% con il balzo delle consegne nel secondo trimestre.