Tesla richiama oltre 46mila Cybertruck per problemi di sicurezza

Nuovi guai per Tesla. La casa automobilistica di Elon Musk ha richiamato oltre 46.000 Cybertruck, tutti quelli prodotti e venduti nei primi 15 mesi di commercializzazione negli Stati Uniti, a causa di rischi per la sicurezza. L’azienda stima infatti che una vettura su 100 abbia un difetto che potrebbe causare il distacco di uno dei pannelli della carrozzeria, con evidenti conseguenze per l’incolumità dei viaggiatori. L’adesivo che unisce il pannello al veicolo sarebbe infatti soggetto a deterioramento.

Altra batosta per il brand di Elon Musk arriva dalla Borsa: le azioni di Tesla hanno perso l’1,7% nelle contrattazioni pre-mercato e questo dopo che segretario al commercio Usa Howard Lutnick ha sfruttato uno spazio tv per consigliare l’acquisto delle quote della società agli spettatori. La mossa del politico, che tradisce l’evidente conflitto di interessi, è stato un boomberang per l’azienda. Non è però isolata. Lo stesso Donald Trump aveva organizzato uno showroom alla Casa Bianca e acquistato pubblicamente una Tesla per promuovere Tesla.