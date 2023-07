La spina Nacs conquista il mercato: ora Tesla domina anche il settore dei sistemi di ricarica

Nel mondo della tecnologia, c'è poco da dire, chi arriva prima tende a dettare lo standard. E, se si parla di auto elettriche, Elon Musk resta sempre un passo avanti a tutti. È una nuova grande vittoria di Tesla, infatti, quella che ci troviamo a commentare, dando conto di come i maggiori competitor della casa di Palo Alto abbiano alla fine accettato di adottare la spina di tipo Nacs (North American Charging Standard) per i sistemi di ricarica dei modelli che lanceranno sul mercato statunitense nel prossimo futuro.

Una vettura Tesla durante la ricarica

La stessa spina che Tesla aveva ideato e sviluppato oltre un decennio fa e della quale, chiaramente, possiede i diritti di brevetto. Quindi, in sostanza, l'intera galassia dei produttori di veicoli ad alimentazione elettrica che operano di là dall'Atlantico (Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Polestar, Rivian e Volvo, per ora, ma presto anche Volkswagen, Stellantis e Hyundai) si preparano a gettarsi fra le braccia di un'azienda che, per molti versi, oltre al loro maggiore rivale rappresenta anche il benchmark del settore.

Ma perché? E, soprattutto, perché proprio ora? Innanzitutto, perché il sistema Nacs è alla base di una rete di stazioni di ricarica che negli Usa si compone di oltre 20mila postazioni (più o meno il 60% del totale). Poi, perché i mutui vantaggi che possono derivare dall'avere un solo fornitore già ben avviato per tutte le case automobilistiche sono sotto gli occhi di tutti. In particolare se si considera che lo standard della spina Nacs è largamente il più avanzato del mondo, potendo sopportare, quantomeno sulla carta, fino a 1.000 kW, contro i 350 kW dello standard Ccs (in uso in Europa), i 180 kW del cinese GB/T e dei 400 kW del giapponese CHAdeMO di seconda generazione.

Quindi, il Nacs sul quale Tesla ha investito in tempi non sospetti fa rima con capillarità di diffusione, facilità d'uso ed elevata potenza. Tre caratteristiche, queste, che unite alla nuova alleanza tecnologica guidata dal colosso di Musk potrebbero farne presto il nuovo standard globale. Sullo sfondo di un mercato dell'elettrico in costante e prorompente crescita, al punto che solo il segmento dello sviluppo delle reti di ricarica, negli Usa, giustifica un recente investimento governativo ad hoc da 7,5 miliardi di dollari. Mentre il mercato dei connettori per auto alimentate attraverso le prese elettriche, stando a uno studio di Market Research Future, crescerà nel prossimo decennio a un ritmo medio di poco inferiore al 19%. Passando dai 28 miliardi di dollari di oggi a quasi 50 miliardi già nel 2029.