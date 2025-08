Perché Tesla ha dato a Elon Musk 30 miliardi di dollari in azioni

Roma, 4 agosto 2025 – Il consiglio di amministrazione di Tesla ha approvato l'assegnazione a Elon Musk di un pacchetto da 96 milioni di azioni, per un valore di circa 30 miliardi di dollari, nel quadro di un nuovo accordo retributivo, piegandosi alla minaccia del Ceo (amministratore delegato) che aveva ipotizzato una uscita dall'azienda in caso contrario.

Trenta miliardi in azioni a Musk

Lo riporta il Financial Times facendo riferimento un documento depositato oggi , in cui Tesla riferisce che la decisione è stata approvata da un comitato speciale formato dal consiglio di amministrazione e composto solo da due membri, la presidente, Robyn Denholm, e da Kathleen Wilson-Thompson. "Mantenere Elon è più importante che mai", ha spiegato l'azienda in una lettera inviata oggi agli azionisti. "Siamo fiduciosi che questo premio incentiverà Elon a rimanere in Tesla".

I motivi

Il giornale ricorda come Tesla e Musk sono coinvolti da sette anni in una battaglia legale nel Delaware circa un altro maxi-pacchetto di azioni da 56 miliardi di dollari da erogare all'imprenditore sudafricano, un bonus annullato nel gennaio 2024 dal giudice del Delaware Kathaleen McCormick, per la quale i membri del consiglio di amministrazione erano 'succubi' di Musk.

Da allora, Musk ha ripetutamente minacciato di lasciare l'azienda a meno di non ottenere un maggiore controllo, ipotesi ribadita dopo gli ultimi risultati deludenti della casa automobilistica. Dopo l'annuncio del nuovo pacchetto il titolo Tesla è balzato nelle contrattazioni pre-apertura salendo da 263 a 268 dollari, ben lontano comunque dai 284 dollari toccati prima della diffusione degli ultimi risultati e a -40% dai massimi registrati a dicembre scorso, dopo la vittoria di Donald Trump.

“Penso che il mio controllo su Tesla dovrebbe essere sufficiente a garantire che vada nella giusta direzione, ma non così tanto da non poter essere cacciato se impazzisco", ha detto Musk agli investitori in una conference call. Riunione nel corso della quale aveva lasciato intendere di volere più azioni Tesla, oltre alla sua quota del 13%, per evitare la sua estromissione da parte degli azionisti ostili, definendola una “grave preoccupazione”.

Chi sono gli azionisti di Tesla

Se reintegrato in appello dalla Corte Suprema del Delaware, il pacchetto aumenterebbe la proprietà di Musk in Tesla da poco meno del 13% a oltre il 20%.

Musk è attualmente l’azionista di maggioranza di Tesla, leader nel settore della costruzione di auto elettriche. Un’azienda che vede poi la partecipazione di fondi di investimento, fra cui i principali sino The Vanguard Group, BalckRock, State Street Corporation (tutti con quote sotto il 7%), e investitori privati.

Tesla, in calo il tasso di fedeltà

Tesla non sta attraversando un momento felicissimo. Tesla è sempre meno popolare negli Stati Uniti. Secondo i dati della società di ricerca S&P Global Mobility, resi noti in esclusiva da Reuters, per anni il marchio automobilistico ha spopolato ma la fedeltà dei consumatori è crollata da quando il Ceo Elon Musk ha appoggiato il presidente Donald Trump (rapporto terminato con un duro scontro finale) ed è di fatto entrato in politica.

Le difficoltà nelle vendite di Tesla

Secondo i dati sulle immatricolazioni in 50 Stati, il tasso di affezione dei clienti aveva raggiunto il picco nel giugno 2024, quando il 73% delle famiglie proprietarie di Tesla che erano alla ricerca di una nuova auto aveva acquistato un'altra Tesla. Ma poi ha iniziato a precipitare a luglio, quando Musk ha appoggiato Trump dopo l'attentato in Pennsylvania contro il candidato repubblicano, per toccare poi il minimo del 49,9% lo scorso marzo dopo che il miliardario aveva preso la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa di Trump, tagliando il bilancio e licenziando migliaia di dipendenti pubblici.

Da allora, il tasso di fedeltà di Tesla negli Stati Uniti è risalito al 57,4% a maggio, l'ultimo mese per cui sono disponibili i dati S&P, riportandosi sopra la media del settore e all'incirca allo stesso livello di Toyota, ma dietro Chevrolet e Ford.

Secondo S&P, le vendite complessive di veicoli Tesla sono in calo a livello globale e hanno registrato un calo dell'8% negli Stati Uniti nei primi cinque mesi del 2025. Le vendite sono diminuite del 33% nei primi sei mesi dell'anno in Europa, dove la reazione dell'opinione pubblica alla politica di Musk è stata particolarmente feroce.