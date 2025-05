Tesla e auto elettriche cinesi, in Italia immatricolazioni in aumento ad aprile

Roma, 2 maggio 2025 – Ad aprile, stando ai dati appena pubblicati dal Mit, le immatricolazioni di Tesla in Italia sono cresciute del 29,28% a 446 vetture, in controtendenza con i dati registrati nell'Unione europea (-36% nel mese e -45% nel primo trimestre, come era emerso dai dati Acea di fine aprile). L'aumento in Italia segue il rialzo di marzo (+51,3%), il calo di febbraio (-54,46%) e il +0,99% di gennaio. Resta comunque negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno, con 3.916 immatricolazioni, in discesa del 3,67% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell'intero 2024 le immatricolazioni del colosso delle auto elettriche erano scese del 5,91%. Un segnale forte arriva dalla Cina: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia ad aprile ha immatricolato 5.488 vetture (+50,56%, contro il rialzo registrato in Europa con un +48,6% in marzo e un +33,5% nel trimestre).

Stellantis ha venduto in Italia nel mese di aprile 42.803 auto, lo 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585, pari a una flessione del 7,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 30,6% contro il 32,8% del 2024.

Ad aprile 2025 sono state immatricolate 139.084 autovetture a fronte delle 135.415 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del 2,71%. Lo comunica il Mit. I trasferimenti di proprietà sono stati 475.733 a fronte di 446.631 passaggi registrati ad aprile 2024, con un aumento del 6,52%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 614.817, ha interessato per il 22,62% vetture nuove e per il 77,38% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli al 30.04.2025, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di aprile 2025.

Prosegue comunque la crescita dell'auto elettrica in Italia, ma il gap con l'Europa rimane. Nel quarto mese dell'anno, in particolare, sono state immatricolate 6.646 vetture full electric, in aumento del 110,38% rispetto ad aprile 2024, con una quota di mercato salita al 4,76% (dal 2,32% di aprile 2024). Nel primo quadrimestre 2025 le auto elettriche registrate sono 29.668 su del 82,22% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una market share del 5,07%, in netto progresso dal 2,76% del periodo gennaio-aprile 2024.

Al 30 aprile il parco circolante elettrico in Italia risulta composto da 303.924 auto. Anche considerando tutte le alimentazioni il mercato auto italiano ritrova ad aprile il segno positivo, con un +2,64% a 139.672 unità immatricolate, mentre rimane in negativo nei quattro mesi, con una frenata dello 0,6% a quota 585.500 registrazioni. "Il mercato Bev in Italia è ancora troppo contenuto, ma mostra importanti segnali incoraggianti pur in assenza di stimoli alla domanda. Nel primo quadrimestre le immatricolazioni di veicoli elettrici sono quasi raddoppiate rispetto al 2024, pur restando poco sopra il 5% di quota di mercato sul totale”, commenta il presidente di Motus-E, Fabio Pressi. “A trainare la crescita sono i modelli entry level che finalmente stanno conquistando il mercato, anche se con una offerta di modelli ancora limitata rispetto ai segmenti A e soprattutto B tradizionali o ibridi”.