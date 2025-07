Terna, l’utile sale del 7,9%. Investimenti record

Un primo semestre più che positivo per utile e ricavi e il record di investimenti. E’ quello chiuso da Terna, che vede in crescita tutti i principali indicatori economico finanziari: fatturato a 1,894 miliardi (+8%), ebitda a 1,359 (+8,2%) e utile netto di gruppo a 587,7 milioni (+7,9%). Ma la società evidenzia anche un nuovo record storico degli investimenti per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico e per la transizione energetica: oltre 1,3 miliardi nel primo semestre con un più 26,6%.

Lo sprint dei ricavi è legato principalmente al segmento delle Attività Regolate (la trasmissione e la gestione dei flussi di energia elettrica sulla rete italiana ad alta e altissima tensione), cresciute grazie all’impatto dell’aggiornamento tariffario sul corrispettivo di trasmissione e dispacciamento. Significativo anche il contributo delle Attività Non Regolate (le soluzioni per il mercato dell’energia) che riflettono principalmente l’incremento dei ricavi di Tamini e Brugg Cables. Tra i principali progetti del periodo si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna; del collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (SaCoI3), dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche e quelli delle opere elettriche per "Milano-Cortina 2026".

"Chiudiamo la prima metà del 2025 con risultati positivi che confermano la solidità delle azioni strategiche intraprese e ci consentono di guardare con fiducia al perseguimento degli obiettivi indicati nell’aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028 – commenta l’ad e dg Giuseppina Di Foggia – Gli oltre 1,3 miliardi impegnati dall’inizio del 2025 testimoniano il valore strategico delle infrastrutture di rete di Terna, fondamentali per ridurre la dipendenza da fonti estere di approvvigionamento, aumentare il livello di sicurezza energetica nazionale ed abilitare la decarbonizzazione. Allo stesso tempo continuiamo a investire sull’attrazione di talenti".

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Piano, Terna ha assunto infatti 345 persone in sei mesi, portando il proprio organico, a fine giugno a quota 6.765. Quanto all’anno in corso, il gruppo ha ribadito gli obiettivi di 4,03 miliardi di ricavi, 2,7 di Ebitda e 1,08 di utile netto, con 3,4 miliardi di investimenti.

Achille Perego