Telemarketing aggressivo: dal 19 agosto stop alle finte chiamate dall’Italia. Ecco cosa cambia

Roma, 16 agosto 2025 – È una delle pratiche commerciali che più fanno discutere, fra esposti, denunce e regole che spesso non vengono rispettate: parliamo del telemarketing, che da martedì 19 agosto avrà nuove limitazioni dettate dell'Autorità per le telecomunicazioni.

Le nuove regole anti-spoofing

Da martedì 19 agosto, come detto, scatta il blocco per le telefonate che utilizzano finte numerazioni nazionali, secondo le nuove regole dettate dall'Autorità per le telecomunicazioni. In linea teorica, dunque, non dovrebbero più esserci quelle telefonate “selvagge” durante tutta la giornata, in cui voci automatiche propongono nuovi servizi, e cambio fornitori per acqua, luce o gas. Si tratta in pratica di un filtro contro il Cli Spoofing, un acronimo di ‘Calling Line Identification Spoofing’, una tecnica che permette a chi chiama di mascherare il proprio numero telefonico: il chiamante utilizza software che gli permettono di modificare il proprio ID chiamante, facendo apparire un numero diverso da quello reale.

Giro d’affari da 3 miliardi di euro

Il settore del telemarketing genera un giro d'affari da 3 miliardi di euro annui in Italia, con 2.035 call center attivi e quasi 80.000 addetti – analizza il Codacons. Accanto agli operatori legali, tuttavia, vi è un sommerso di call center ubicati all'estero che operano nella più totale anarchia, violando le norme di settore e la privacy dei cittadini. Al punto che, nonostante i 32 milioni di utenti iscritti ad oggi al Registro Pubblico delle Opposizioni, ogni italiano riceve in media ogni settimana dalle 5 alle 8 telefonate commerciali, che portano a circa 15 miliardi il numero complessivo di chiamate indesiderate registrate in un anno nel nostro Paese. Ma il blocco riguarderà solo i finti numeri fissi italiani, mentre le false numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti almeno fino a novembre. Sarà poi ancora possibile falsificare le numerazioni chiamando dall'Italia, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali che usano prefissi stranieri. Infine, vanno considerate le contromisure che saranno adottate dai call center illegali, i quali utilizzano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti.

Le associazioni di consumatori chiedono di più

Assoutenti spiega: “Il destinatario della chiamata vede comparire questo numero fasullo, ignaro che si tratti di un'identità contraffatta, ed è quindi portato con l'inganno a rispondere al telefono. Una tecnica utilizzata da operatori e call center illegali per proporre attraverso il telemarketing investimenti finanziari ma anche contratti di forniture energetiche, ma la delibera dell'Agcom prevede, in capo agli operatori nazionali che ricevono chiamate consegnate da operatori esteri, l'obbligo di bloccare in Italia le chiamate con numero fisso italiano e quelle con numero mobile italiano, a meno che l'utente non sia effettivamente in roaming all'estero. Tali misure – ricorda il presidente Gabriele Melluso – saranno applicate in due passaggi: il primo il 19 agosto, e riguarderà esclusivamente il blocco delle chiamate dall'estero con numero chiamante italiano di rete fissa; il secondo, il 19 novembre, riguarderà il blocco delle chiamate con numero chiamante italiano di rete mobile. Per chi non si adegua, multe fino a 1 milione di euro”.