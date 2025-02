Technogym corre verso il futuro. L’Healthness aiuta a vivere meglio

L’abilità di predire le malattie prima che si manifestino sarà la più grande rivoluzione del nostro tempo. Technogym da anni sta investendo e innovando con l’obiettivo di vincere questa sfida, una sfida che proprio in questi giorni è arrivata a un nuovo punto di svolta. A dare l’annuncio è stato Nerio Alessandri, presidente dell’azienda, in occasione del venticinquesimo ‘Congresso del Wellness’, appena concluso a Cesena e che si è svolto alla presenza di 2.000 persone arrivate in Romagna da 100 Paesi.

Durante l’evento Alessandri ha lanciato ‘Healthness’, la visione concepita per rivoluzionare il futuro del benessere e della prevenzione.

Quarant’anni fa, in un settore dominato dallo stereotipo del body building prima e del fitness poi, in cui il culto del corpo e l’edonismo la facevano da padrone, Technogym lanciò una visione rivoluzionaria: il Wellness. Una filosofia che ha ridefinito il concetto stesso di benessere, ponendo al centro l’equilibrio tra esercizio fisico regolare, alimentazione sana e un approccio mentale positivo. Il wellness ha trasformato il settore del fitness in una vera opportunità sociale, coinvolgendo tutti i possibili interlocutori - governi, aziende e cittadini - nella costruzione di una società più sana e attiva. Da allora, Technogym ha continuato a innovare senza sosta: dalla biomeccanica all’elettronica e al digitale, fino all’intelligenza artificiale.

Oggi, l’azienda si posiziona come una realtà che opera nel comparto delle ‘scienze della vita’, offrendo programmi di ‘allenamento di precisione’ personalizzati per ogni individuo e ogni esigenza.

Negli anni, Technogym ha costruito un ecosistema che connette 25 milioni di utenti (su una comunità di 70 milioni che ogni settimana si allenano con le sue attrezzature) dei quali fanno parte operatori di settore, medici e istruttori sparsi in tutto il mondo: oggi, grazie alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale su cui l’azienda investe da anni, Nerio Alessandri ha lanciato l’Healthness.

Se il wellness ha trasformato il fitness in un’opportunità per tutti, l’Healthness intende portare questa visione ancora più avanti, aggiungendo al benessere la prevenzione per la salute. L’Healthness rappresenta infatti una vera e propria medicina preventiva e curativa prescritta in maniera precisa. Concentrarsi sulla prevenzione cambia il paradigma. Gli studi scientifici confermano che la salute solo per circa il 20-30% dipende dalla genetica, mentre fino al 70-80% dipende dall’epigenetica (cioè dallo stile di vita); di conseguenza non c’è una formula magica per raggiungere l’Healthness, ma è necessario allenare forza muscolare, resistenza cardiovascolare, equilibrio, flessibilità e qualità cognitive.

In questo contesto l’esercizio fisico è visto come un farmaco calibrato sulle esigenze personali, che non solo migliora la ‘performance umana’ nel breve termine, ma che diventa condizione fondamentale per la sana longevità nel lungo periodo. Grazie all’intelligenza artificiale e ai dati gestiti da un ecosistema unico, Technogym è in grado di offrire programmi specifici, erogati con una posologia, per la prevenzione, cura di patologie, forma fisica, benessere mentale e performance sportiva. L’Healthness di Technogym – supportata dalle innovazioni come, ad esempio, Technogym Checkup in grado di analizzare i parametri fisici e cognitivi di ogni individuo o Biostrength, la prima linea per l’allenamento della forza basata sull’intelligenza artificiale, oltre ad aiutare le persone a vivere più a lungo in salute, rappresenta una grande opportunità professionale per gli operatori del fitness, dello sport, dell’ospitalità e dell’ambito medicale e sanitario per evolvere la loro offerta e creare valore attraverso l’ iper personalizzazione.