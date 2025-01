Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso (foto), ha convocato per giovedì 30 gennaio un nuovo tavolo di confronto su Beko Europe, alla presenza di azienda, organizzazioni sindacali ed enti locali. Al centro del tavolo il Piano industriale della newco che per le Marche valgono oltre 700 esuberi.