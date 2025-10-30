Tasso fisso o variabile nel 2025: simulazioni e confronto completo per scegliere il mutuo giusto

Il mercato immobiliare italiano vive una stagione di ritrovata vivacità mentre la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse, segnando una pausa dopo la lunga stagione di ribassi che ha caratterizzato gli ultimi diciotto mesi. La riunione del 30 ottobre ha confermato quanto già anticipato dagli analisti finanziari: il ciclo di tagli al costo del denaro sembra essere giunto al termine, con i tassi sui depositi che rimangono ancorati al 2,00%, quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e i prestiti marginali al 2,40%.​​

Il ciclo di ribassi si chiude

Tra giugno 2024 e giugno 2025, la BCE ha operato otto tagli consecutivi del costo del denaro, con una riduzione complessiva di 200 punti base che ha portato sollievo alle famiglie italiane impegnate nel rimborso dei finanziamenti immobiliari. Questo percorso di allentamento monetario, tuttavia, si è arrestato a luglio 2025, quando Francoforte ha deciso di adottare un approccio più prudente di fronte a un contesto geopolitico caratterizzato da incertezze e tensioni commerciali internazionali.​

Christine Lagarde e il Consiglio direttivo hanno ribadito la volontà di seguire una strategia "data-driven", basata sull'analisi continua dei dati relativi all'inflazione e alla crescita economica nell'eurozona. L'inflazione, pur attestandosi vicino all'obiettivo del 2%, mantiene margini di imprevedibilità che sconsigliano ulteriori interventi espansivi nel breve termine. Gli economisti prevedono che anche la riunione del 18 dicembre, ultima dell'anno, confermerà lo status quo attuale, consolidando una fase di stabilità che si estenderà almeno fino ai primi mesi del 2026.​​

Tasso fisso contro tasso variabile

Nonostante la stabilizzazione dei tassi di riferimento, il mercato dei mutui presenta ancora significative differenze tra le due principali tipologie di finanziamento. A ottobre 2025, il TAN medio dei mutui a tasso variabile si attesta al 2,69%, mentre quello dei mutui a tasso fisso raggiunge il 3,27%, con una forbice di quasi 60 punti base che rappresenta un'opportunità concreta di risparmio per chi sceglie l'indicizzazione.​​

Su un finanziamento ventennale da 180.000 euro, questa differenza si traduce in una rata mensile di 971 euro per il variabile contro i 1.023 euro del fisso, con un risparmio mensile di 52 euro che si trasforma in oltre 12.500 euro sull'intera durata del mutuo. Estendendo il periodo di rimborso a 30 anni, il risparmio diventa ancora più consistente: 56 euro al mese in meno, per un totale superiore ai 20.200 euro nell'arco dell'intero finanziamento.​

Gli indici di riferimento hanno mantenuto una sostanziale stabilità negli ultimi mesi: l'Euribor a 1 mese si colloca all'1,89% e quello a 3 mesi al 2,07%, mentre l'IRS a 20 e 30 anni si attesta attorno al 2,89%, dopo aver brevemente superato la soglia del 3% nel mese precedente.​​

La preferenza degli italiani per la sicurezza

Nonostante i numeri favoriscano chiaramente il tasso variabile, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, le famiglie italiane continuano a privilegiare la certezza del tasso fisso. Nel terzo trimestre del 2025, ben il 92,5% delle richieste di mutuo ha riguardato finanziamenti a tasso fisso, mentre il variabile ha assorbito appena il 5,5% delle domande. Questo dato, pur rappresentando il livello più alto dall'inizio del 2023, rimane lontanissimo dai picchi del 2022, quando oltre un quarto dei richiedenti optava per il tasso indicizzato con una differenza di spread di quasi 150 punti base.​

La scelta del tasso fisso risponde a un'esigenza psicologica e pratica: la possibilità di bloccare la rata a un livello storicamente vantaggioso e la protezione dalle oscillazioni del mercato prevalgono sul risparmio immediato offerto dal variabile. Le famiglie italiane, reduci dalla forte volatilità dei tassi vissuta nel biennio 2022-2023, mostrano una chiara propensione alla stabilità e alla prevedibilità delle spese mensili, specialmente quando si tratta di impegni finanziari pluriennali come i mutui casa.​​

I mutui green conquistano il mercato

L'innovazione più significativa nel panorama dei finanziamenti immobiliari è rappresentata dai mutui green, che si confermano la soluzione più conveniente sia per il tasso fisso che per il variabile. Questi prodotti, destinati all'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o alla ristrutturazione per il miglioramento delle prestazioni ambientali, offrono tassi agevolati con riduzioni medie di 40-50 punti base rispetto ai finanziamenti tradizionali.​​

Dalle rilevazioni effettuate il 29 ottobre sul portale di MutuiOnline.it emerge che la migliore offerta green a tasso fisso presenta un TAN del 2,80%, che su un mutuo ventennale da 180.000 euro genera un risparmio di 43 euro al mese e oltre 10.200 euro sulla durata complessiva rispetto alla media del mercato. Per il tasso variabile, la convenienza è ancora maggiore: la migliore offerta green vanta un TAN del 2,19% e una rata di 927 euro mensili, con un risparmio di 44 euro al mese e quasi 10.500 euro sull'intero periodo di ammortamento.​

Le banche hanno moltiplicato le proposte dedicate agli immobili in classe energetica A, B o C, con condizioni sempre più competitive. BPER Banca propone rate da 821,79 euro mensili per mutui trentennali da 200.000 euro con TAN al 2,80%, mentre Intesa Sanpaolo azzera le spese di istruttoria per immobili in classe A e B con tassi al 2,87%. Sul fronte del variabile, Monte dei Paschi di Siena si distingue con rate da 758,39 euro e TAN al 2,19%, offrendo anche la gratuità delle spese di istruttoria.​

Il contesto internazionale

Mentre la BCE mantiene un profilo cauto, la Federal Reserve statunitense ha adottato una strategia più accomodante, tagliando i tassi di 25 punti base il 29 ottobre e dando seguito al primo ribasso di settembre. Questa divergenza nelle politiche monetarie tra le due sponde dell'Atlantico riflette condizioni economiche differenti: l'economia americana mostra segnali di rallentamento che giustificano un approccio più espansivo, mentre l'eurozona beneficia di un'inflazione sostanzialmente sotto controllo che consente prudenza.​

Anche la Bank of England ha adottato una linea attendista simile a quella della BCE, monitorando con attenzione l'andamento dell'inflazione prima di procedere con eventuali modifiche ai tassi di riferimento. Questo coordinamento implicito tra le principali banche centrali europee suggerisce che la stabilità attuale dei tassi rappresenti un equilibrio destinato a durare almeno fino alla primavera del 2026.​

Crescita del mercato

Il mercato dei mutui in Italia sta vivendo una fase di espansione significativa: nei primi nove mesi del 2025 le richieste sono aumentate del 16,4%, con un'accelerazione del 7,6% solo nel mese di settembre. Questo dinamismo si traduce in volumi erogati crescenti, con 14.787 milioni di euro di finanziamenti nel secondo trimestre 2025, in aumento del 31,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.​

L'intero primo semestre ha registrato erogazioni per 27.819 miliardi di euro, e le proiezioni per fine anno stimano volumi compresi tra 52 e 54 miliardi di euro. Questa vivacità del mercato è alimentata dalla combinazione di tassi storicamente favorevoli, dalla stabilità delle condizioni economiche e dalla crescente fiducia delle famiglie italiane nel settore immobiliare come investimento sicuro e produttivo.​

Strategie di scelta

La decisione tra tasso fisso e variabile dipende da molteplici fattori personali e dalla durata del finanziamento. Per mutui di breve durata, inferiori ai 15 anni, il tasso variabile può rappresentare una valida alternativa, poiché eventuali aumenti futuri dei tassi si ripercuoterebbero su una quota capitale residua minima. Per finanziamenti di lunga durata, superiori ai 30 anni, il tasso fisso offre la certezza dell'importo della rata per l'intero periodo, proteggendo da scenari di rialzo imprevedibili.​​

Le simulazioni disponibili sul mercato confermano che a ottobre 2025 la media dei tassi oscilla tra il 2% e il 4%, con le soluzioni green che rappresentano invariabilmente l'opzione più conveniente. Chi sceglie un mutuo ecosostenibile può risparmiare fino a 60 euro sulla rata mensile rispetto a un finanziamento standard, una differenza che nell'arco di 20-30 anni assume proporzioni rilevanti.​

Prospettive future

Gli esperti del settore concordano nel prevedere una sostanziale stabilità del mercato dei mutui nei prossimi mesi. La mancanza di ulteriori margini per tagli al costo del denaro da parte della BCE, unita al raggiungimento dell'obiettivo di inflazione al 2%, suggerisce che le condizioni attuali rappresentino un nuovo equilibrio di medio periodo. Le proiezioni della BCE indicano un'inflazione media del 2,1% nel 2025, dell'1,7% nel 2026 e dell'1,9% nel 2027, confermando un percorso di normalizzazione sostanzialmente completato.​​

Per le famiglie che stanno valutando l'accensione di un mutuo, il momento attuale rappresenta un'opportunità interessante: i tassi si collocano su livelli storicamente vantaggiosi, il mercato offre una vasta gamma di prodotti competitivi e la stabilità prevista per i prossimi trimestri consente una pianificazione finanziaria più serena.

La scelta tra fisso e variabile rimane personale, ma le condizioni favorevoli dei mutui green meritano una valutazione approfondita da parte di chiunque stia cercando il finanziamento più conveniente e sostenibile per realizzare il proprio progetto immobiliare.