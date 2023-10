Tassi sui Mutui: Risultati del Secondo Trimestre 2023 Nel 2° trimestre 2023, i tassi medi sui mutui a tasso fisso per l'acquisto di abitazioni sono risultati variabili da 4,27% (Centro) a 4,40% (Nord-Est). I tassi sui mutui a tasso variabile sono risultati più alti (4,76%). Per le imprese, i tassi sui prestiti per investimenti sono risultati del 5,26%.