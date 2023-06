Aumentano i tassi di interesse, calano i rendimenti: cosa succede a Btp, Bund e Bot

Venerdì Piazza Affari e le Borse europee (ma anche Wall Street) hanno chiuso nuovamente in calo, dopo la raffica di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali.

Btp, un operatore di Borsa al lavoro (Ansa)

Paura recessione

A Milano, il Ftse Mib ha ceduto lo 0,73% a 27.209,66 punti e l'All Share è sceso dello 0,70% a 29.272,47 punti. La Bce ha già annunciato un nuovo ritocco a luglio dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione e non sono mancate critiche (per esempio da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani) alla presidente Christine Lagarde.

Il rischio è infatti quello che tutti questi rialzi dei tassi portino alla recessione. Le previsioni di politiche ancora restrittive sui tassi da parte della banche centrali nonché i dati poco confortanti che arrivano dagli indici pmi dell'eurozona, hanno contagiato anche gli investitori, che dai mercati azionari si sono trasferiti al reddito fisso.

In calo i rendimenti di Btp e Bund

Per questo hanno iniziato a comprare obbligazioni, in particolare a lungo termine, provocando un calo dei rendimenti di Btp e Bund decennali. Quelli italiani sono scesi sotto la soglia psicologica del 4%, calando dello 0,5%. A ottobre 2022 il loro rendimento era al 4,8%.

Venerdì quasi tutti i titoli di Stato europei hanno chiuso in discesa. In Svizzera la flessione ha superato il 2 per cento, attestando il bond 10 anni ad un rendimento dello 0,91% contro l'1,38% di ottobre 2022. Anche in Germania il Bund decennale, da febbraio a oggi, ha visto calare il suo rendimento dal 2,66 al 2,36%, anche se venerdì ha chiuso in leggero rialzo (+0,17%). Va meglio in Gran Bretagna, dove il bond 10 anni è salito dello 0,89%, con un rendimento che si mantiene al 4,3%, allo stesso livello di ottobre 2022.

Mef, il 28 giugno asta per 4 miliardi di euro di Bot

Intanto, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'emissione di 4 miliardi di euro di Bot. I buoni ordinari del tesoro, che sono titoli a breve termine, cioè di durata non superiore ad un anno e privi di cedole, andranno in asta mercoledì 28 giugno 2023. La data di regolamento è venerdì 30 giugno. In dettaglio, saranno offerti 1,5 miliardi di Bot 12 mesi (riapertura - vita residua 6 mesi) con scadenza 12 gennaio 2024 e 2,5 miliardi di euro di Bot 6 mesi (riapertura - vita residua 5 mesi) con scadenza 30 novembre 2023.

I Bot possono essere sottoscritti dai risparmiatori per un importo minimo di 1.000 euro e sull’acquisto in asta le banche possono applicare alla clientela una commissione non superiore ai seguenti valori:

0,05% per i buoni con durata residua fino ad 80 giorni;

per i buoni con durata residua fino ad 80 giorni; 0,10% per i buoni con durata residua tra 81 e 170 giorni;

per i buoni con durata residua tra 81 e 170 giorni; 0,20% per i buoni con durata residua tra 171 e 330 giorni;

per i buoni con durata residua tra 171 e 330 giorni; 0,30% per i buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni.

Commissioni inferiori possono essere negoziate dal risparmiatore con la propria banca.