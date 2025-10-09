Tassa sui ricchi: chi colpisce, aliquota e gettito. Dalla Francia alla Spagna, i modelli di patrimoniale in Europa

ROMA - Maurizio Landini rimette la patrimoniale al centro del ring: contributo straordinario su patrimoni sopra i 2 milioni, aliquota tra l’1 e l’1,3%, gettito potenziale nell’ordine delle decine di miliardi. È la carta che il leader Cgil vuole giocare nella trattativa di manovra: finanziare salari, welfare e investimenti senza spremere il “99%”. La proposta divide subito: per chi la sostiene è giustizia fiscale, per chi la avversa è un boomerang su crescita e capitali. Ma il contesto europeo è cambiato: la frontiera del prelievo patrimoniale si sta spostando, tra esperimenti, retromarce e nuove clausole anti-fuga.

Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini

Il laboratorio Francia: la “tassa Zucman”, prelievo minimo del 2% sugli ultra-ricchi

In Francia l’idea-bandiera è la “tassa Zucman”: un prelievo minimo del 2% per gli ultra-ricchi (soglia 100 milioni), disegnato per assicurare che i patrimoni all’apice della piramide non scendano sotto un livello di imposizione effettiva. La sinistra l’ha spinta nel negoziato di bilancio, ma l’Eliseo ha chiuso alla versione integrale. Il premier Sébastien Lecornu ha aperto solo a una via “light”: tassare selettivamente gli asset finanziari parcheggiati in holding, escludendo i beni professionali. Tradotto: gettito atteso contenuto e molta politica. Il dibattito, però, non è archiviato: economisti e socialisti promettono di riportare la misura in Aula.

Spagna, il tributo “di solidarietà”: scaglioni dall’1,7% al 3,5% oltre i 3,7 milioni

La Spagna è l’unico grande Paese Ue che oggi applica un tributo nazionale “di solidarietà” sulle grandi fortune, in aggiunta all’imposta patrimoniale ordinaria: scaglioni dall’1,7% al 3,5% oltre i 3,7 milioni (al netto di franchigie), prorogato mentre si ridefinisce il patto tra Stato e autonomie. Misura simbolica? Fino a un certo punto: il perimetro è chiaro, la macchina amministrativa c’è, e la scelta convive con altre correzioni sul risparmio-gestito (top rate al 30% sui redditi di capitale).

L’altra faccia del problema: l’exit tax della Norvegia

Oslo non discute se tassare la ricchezza: lo fa da anni. Discute come impedirne la fuga. La risposta è una exit tax più rigida sulle plusvalenze latenti di chi emigra: pagamento immediato, a rate fino a 12 anni, o saldo dopo 12 anni. Un messaggio politico chiarissimo: l’arbitraggio di residenza ha un costo. La lezione per i riformatori è che l’architettura anti-elusione conta quanto l’aliquota.

Che cosa insegna tutto questo all’Italia: gli ingranaggi anti-fuga

Primo: la base imponibile è tutto. Il modello francese mostra che escludere gli “asset professionali” svuota il prelievo: è lì che stanno quote e partecipazioni. Se l’assiette non include le holding e i veicoli, il gettito evapora. Secondo: servono ingranaggi anti-fuga – clausole di destinazione dei dividendi, presunzioni sui rendimenti, scambio automatico dati, e, se si teme l’esodo, una exit tax credibile. Terzo: calibrare la soglia. Una patrimoniale larga è politicamente esplosiva; una misura sugli ultra-ricchi è più difendibile, ma va disegnata con chirurgia fiscale e amministrativa. Quarto: indicare dove vanno i soldi. In tempi di vincoli europei, un vincolo di scopo (sanità, scuola, riduzione del cuneo) rafforza l’accettabilità sociale.

Il dossier di Maurizio Landini (oltre lo slogan) e il dibattito nella Ue

La finestra politica c’è: in Ue la discussione sulle disuguaglianze patrimoniali è tornata mainstream, e i precedenti non mancano. Ma per trasformare la bandiera in norma servono due cose: una definizione giuridica del patrimonio che non lasci varchi (incluse partecipazioni non quotate, trust, opere d’arte con criteri trasparenti di valutazione) e una cornice anti-elusione europea. Senza, l’Italia rischia di replicare il “paradosso Parigi”: molto rumore, poco gettito, e una lunga scia di contenziosi. Con, può ambire a un prelievo mirato e limitato nei numeri, ma significativo nel segnale: chi sta al vertice contribuisce di più alla tenuta del sistema. È su questo crinale – tra equità ed efficacia – che si gioca la partita vera.