Banche, la tassa è già legge. Gli istituti stanno alla finestra, Moody’s boccia il prelievo: “Ci saranno meno prestiti”

Roma, 11 agosto 2023 – “Sorprese e molto unite". Le banche italiane scelgono l’approccio low profile nei confronti della tassa sugli extraprofitti introdotta dal governo. Nella riunione del comitato di presidenza dell’Abi, gli istituti di credito hanno concordato un atteggiamento di "cautela, fermezza, serietà e senso di responsabilità", evitando lo scontro aperto per non "precipitare le cose". Resta l’irritazione per il provvedimento, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, in attesa di valutare le prossime mosse dopo la pausa estiva. Lo sconcerto iniziale sta però lasciando il passo al pragmatismo: la linea è quella di lavorare agli aggiustamenti possibili in fase di conversione del decreto, pur rimanendo molti dubbi su tempi, modalità e opportunità del provvedimento.

Dubbi espressi anche dalle agenzie di rating internazionali, che danno una valutazione negativa della tassa sugli extraprofitti, pur rilevando che il suo impatto non avrà effetti dirompenti sul sistema bancario italiano, se non una sforbiciata ai maxi utili di quest’anno. Per Moody’s, l’imposta "è credit negative" per il settore e ridurrà la propensione al credito delle banche, ma non le metterà in crisi: nonostante un prelievo pari a "circa il 15% dell’utile netto consolidato 2022" dell’intero sistema, la redditività della maggior parte degli istituti resterà "al di sopra del reddito netto del 2022".

L’agenzia nota che la tassa, peraltro ridotta dal tetto annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, andrebbe ad aggiungersi a una serie di altri "vincoli" alla redditività delle banche italiane, come la modesta attività di prestito, l’aumento delle spese operative a causa dell’elevata inflazione e un graduale aumento dei costi di finanziamento.

Il leader della Lega Matteo Salvini, 50 anni, e la premier Giorgia Meloni, 46 anni

È vero poi, sottolinea Moody’s, che altri Paesi hanno introdotto tasse analoghe, ma "a differenza del regime italiano, che si applica a tutte le banche, il prelievo spagnolo si applica solo a quelle che hanno generato più di 800 milioni di euro di reddito imponibile nel 2019 o che sono vigilate dalla Bce".

Per Fitch , invece, la tassa intaccherà la redditività delle banche, ma senza comportare un abbassamento dei loro rating, "data la sua natura una tantum e l’applicazione in un momento di redditività ciclicamente elevata e coefficienti patrimoniali confortevoli". L’agenzia stima che il prelievo genererà 2,5-3 miliardi di euro, in gran parte a carico delle maggiori banche, Intesa, UniCredit, Banco Bpm, Bper e Mps, nonché dei gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale Banca. Anche Scope Ratings evidenzia che l’impatto della nuova tassa sui guadagni straordinari "potrebbe ridurre notevolmente i prossimi profitti delle banche".

Tra i giudizi internazionali negativi c’è anche quello del Financial Times, critico sulla decisione del governo che "danneggia la reputazione dell’Italia". Secondo l’articolo, a firma della corrispondente Amy Kazmin, questa mossa improvvisa "ha inflitto un grave danno allo sforzo della presidente Meloni di accreditarsi come una amministratrice fiscalmente responsabile dell’economia del suo Paese".

E mentre la presidente di Banca Etica, Anna Fasano, lancia l’allarme sul rischio che la tassa provochi "un ulteriore credit crunch del quale proprio non abbiamo bisogno, visto che il credito è la principale fonte di finanziamento degli attori del sistema economico italiano", il presidente dell’Acri Francesco Profumo esprime timori per i dividendi delle fondazioni.