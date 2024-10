Le tariffe telefoniche in Italia sono tra le più basse d’Europa

Milano, 8 ottobre 2024 – No, non è più come una volta quando telefonare costava un occhio della fortuna. In particolare oggi, quando prezzi delle tariffe di telefonia mobile sembrerebbero scesi addirittura tra il 9% e il 17% rispetto allo scorso anno e si spende in media neanche 8 euro al mese. Ecco l'analisi di Facile.it e i consigli degli esperti su come scegliere l’operatore e risparmiare.

Scendono le tariffe

Nell’ultimo anno, dicevamo, le tariffe sono scese fino al -17%; tutto poi dipende dall’operatore che sceglie il consumatore. Dando uno sguardo alle migliori offerte presenti sul mercato, per un contratto di telefonia mobile standard (ossia un’offerta con chiamate illimitate e, in media, 120 di Gb dati inclusi) la spesa media mensile è di appena 7,80 euro. Un bel po’ in meno rispetto al 2019, quando per un’offerta simile si spendevano circa 12,50 euro. Diversamente accade per la telefonia fissa, dove un nuovo contratto di internet casa è pari a 25,96 euro al mese, valore in aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, precisa Facile.it, l’Italia resta uno dei paesi europei con le tariffe più contenute.

La tariffa mobile costa meno

Entriamo nel dettaglio dell’offerta. Oggi in media per un nuovo contratto di telefonia mobile si spendono 7,80 euro, vale a dire l’11,5% in meno rispetto allo scorso anno. Analizzando più da vicino l’offerta, emerge che chi opta per un “operatore virtuale” (Mvno - Mobile Virtual Network Operator) può beneficiare di una tariffa media mensile che scende addirittura del 17% rispetto allo scorso anno, arrivando a meno di 6,50 euro. Per gli operatori tradizionali, invece, la tariffa media mensile è pari a 8,50 euro, in calo del 9% rispetto allo scorso anno.

Aumenta il canone per il fisso

Nell’ultimo anno le tariffe fisse, invece, sono lievemente cresciute. Guardando alle migliori offerte disponibili sul mercato, il canone medio è aumentato del 3%, arrivando a 25,96 euro. Va detto, però, che sono diminuiti i costi medi di attivazione e questo, almeno per i primi dodici mesi, compensa gli aumenti relativi al canone mensile.

In Italia si paga meno che in Europa

Nonostante gli aumenti, si può affermare che le tariffe internet casa che paghiamo in Italia sono più basse rispetto a quelle europee. Se confrontiamo i costi di casa nostra con quelli di Germania, Francia e Regno Unito, ci accorgiamo che in Italia si spendono in media 25,96 euro per il servizio. Un po’ meno rispetto alla Germania dove si paga in media 27,86 euro o ai 30,37 euro della Francia. Peggio ancora chi abita nel Regno Unito, dove un utente paga quasi 31 euro al mese per la connessione internet casa.

Come scegliere il giusto operatore?

“Quando si sceglie un nuovo operatore di telefonia mobile - spiegano gli esperti di Facile.it -, è bene tenere in considerazione non solo la tariffa mensile, ma anche gli eventuali costi di attivazione, che normalmente variano tra 2 e 10 euro. Se si cambia compagnia telefonica con frequenza, questi costi potrebbero avere un impatto significativo sul risparmio complessivo”.

I consigli per risparmiare

“Per risparmiare è sempre bene confrontare le diverse opzioni presenti sul mercato. Magari, ove presenti, approfittare anche di tariffe dedicate a chi sceglie lo stesso operatore per fisso e mobile. Questo genere di contratto ha subito un incremento minore rispetto agli altri e consente ancora oggi di godere di tariffe complessivamente inferiori del 6% rispetto alla migliore offerta acquistabile singolarmente”.