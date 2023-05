Tariffe mobile, abbonamenti e offerte: le compagnie migliori per il tuo cellulare

Roma, 14 maggio 2023 – Oggi, disporre di uno smartphone ed essere connessi ad internet è diventato un bisogno irrinunciabile. Secondo quanto riportato dall’AGCOM, il relativo consumo medio unitario giornaliero - registrato all’ultimo trimestre del 2022 - è stimabile in circa 0,61 Giga, in crescita del 27,4% rispetto al 2021.

È, dunque, indispensabile sottoscrivere un abbonamento che permetta di accedere alla rete internet ed eseguire chiamate. Tuttavia, proprio nella scelta del pacchetto si possono incontrare non poche difficoltà, soprattutto per via della vastissima gamma di offerte che si trova a dover valutare.

Chi scegliere?

In Italia, i principali operatori di telefonia mobile sono Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad, che, in quanto possessori della rete, si differenziano dagli operatori virtuali. Tutti e quattro offrono soluzioni di abbonamento che variano a seconda delle esigenze dei clienti e anche dalla loro età.

Offerte per i giovani

Una delle categorie per le quali i prezzi sono più vantaggiosi è quella dei giovani. Tim, ad esempio, per gli Under 25 propone “TIM Young”, con cui si dispone di 100 Giga in 5G (di cui 20 quando si viaggia in Europa); in più minuti e sms illimitati. Attivando l’offerta online, per i nuovi clienti, non sono previsti costi aggiuntivi e il primo mese è gratuito. Il prezzo della “TIM Young” è di € 9,99 al mese.

Anche Vodafone, con “RED MAX Under 25”, offre ai suoi giovani clienti 100 Giga in 5G, minuti e sms illimitati, ma, a differenza di Tim, i minuti sono utilizzabili anche verso gli altri paesi europei. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti e il costo di attivazione, in questo caso, è di € 6,99. La tariffa dell’abbonamento è di € 9,99 al mese e, se pagata con SmartPay, si ha incluso VodadafoneClub+.

Chi ha superato la soglia dei 25 anni, ma non ancora quella dei 30, non deve preoccuparsi: per gli Under 30, infatti, Wind Tre propone due modalità: “Young 5g” e “Young+ 5G”. Le due offerte sono simili: la prima permette di viaggiare per 100 Giga al mese in 5G - con il Priority Pass, cioè Wind Tre assicura ottime prestazioni anche nei luoghi in cui tanti utenti navigano contemporaneamente -, minuti e sms illimitati; la seconda, invece, raddoppia l’accesso a internet, equipaggiando l’utente di 200 Giga. I prezzi mensili sono rispettivamente € 9,99 al mese e € 12,99 al mese.

L’ultimo operatore sbarcato sul mercato, Iliad, non ha offerte specifiche per i giovani, ma una soluzione analoga a quelle appena presentate può essere il pacchetto che, per € 7,99 al mese, consente di navigare per 100 Giga in 5G e di avere minuti e sms illimitati. Questi ultimi e 8 Giga sono previsti anche per determinati paesi europei. Il costo di attivazione è di € 9,99.

Offerte per mobile

Passando alle altre formule di abbonamento per la navigazione online, è opportuno dividerle in quantità di Giga utilizzabili. In questo caso, non vi sono differenze di prezzo per fasce di età.

Tim offre due modalità. La prima, “TIM 5G Power Smart”, consente di usufruire della connessione mobile fino a 50 Giga in 5G, minuti e sms illimitati. Come nel caso precedente di Wind Tre, Tim propone 2 Giga di connessione prioritaria quando l’accesso alla rete risulti congestionato. Il prezzo è di € 14,99 al mese e, se sottoscritto online, il primo mese è gratuito per i nuovi clienti. La seconda soluzione è “TIM 5G Power Top”, che permette di navigare il doppio dei Giga (100) e si differenzia nell’offrire una assistenza immediata e dedicata in caso di problemi. Il prezzo è di € 19,99 al mese.

Analoghe tipologie di abbonamento sono disponibili in Vodafone. Questa, infatti, presenta due pacchetti, “RED Pro” e “RED Max”, che prevedono un utilizzo massimo di connessione dati in 5G, nell’ordine di 50 e 100 Giga. In entrambi i casi si dispone di minuti, sms illimitati e minuti illimitati verso UE. Le tariffe sono sempre di € 14,99 e € 19,99 al mese.

A Tim e Vodafone, si aggiunge Wind Tre, con cui si può sottoscrivere un abbonamento per 50 Giga in 5G (con Priority Pass), minuti illimitati e 200 sms. Il costo è di € 12,99 al mese. Nel caso fossero necessari più Giga, è possibile (per € 2 in più) usufruire del pacchetto “Di più Full 5G”, con cui si hanno 100 Giga, i minuti sono sempre illimitati, così come gli sms sono 200. È previsto il 5G Priority Pass, un canale preferenziale di assistenza, 50 minuti verso l’Estero e uno Smartphone 5G incluso.

Per quanto riguarda Iliad, oltre al pacchetto di 100 Giga citato precedentemente, c’è la possibilità di sottoscrivere altre due tipologie di abbonamento. La prima con cui si naviga per 150 Giga in 5G, con minuti e sms illimitati, pagando € 9,99 all’attivazione e altrettanti al mese. Per chi, invece, abbia bisogno principalmente di connettersi a internet e meno di effettuare chiamate e inviare sms, viene in soccorso la seconda modalità, con cui si hanno a disposizione 300 Giga, mentre le chiamate e gli sms tornano a pagamento. Il costo è di € 13,99.

Gli operatori virtuali

Oltre a queste 4 compagnie principali, sono presenti sul territorio italiano ben 26 operatori virtuali (MVNO, in inglese mobile virtual network operator), che - pagando un canone - si appoggiano alle reti di proprietà dei grandi operatori, come Tim, Vodafone e Wind Tre. Iliad, invece, ha scelto di non aprire ancora al mercato dei virtuali.

I primi operatori virtuali sono nati nel 2007 e nel corso degli anni sono aumentati costantemente. Tra i più conosciuti, vi sono PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Tiscali Mobile.

PosteMobile offre vari pacchetti, variabili principalmente a seconda della quantità di Giga. Con “Creami Extra Wow 50x2”, i Giga sono 100 in 4G+, minuti e sms illimitati. Il prezzo è di € 8,00 al mese. Con “Wow 150” i Giga diventano 150 e chiamate e sms sono sempre illimitate. Così, come per “Wow 300”, dove i Giga raddoppiano. Le tariffe di questi ultimi due abbonamenti sono di € 8,99 e € 11,99 al mese.

Se, invece, si sceglie Fastweb, la soluzione più venduta ha un costo di € 8,95, che prevede 200 Giga (anche in 5g), con minuti illimitati e 100 sms. Alternativamente, si può optare per 100 e 300 Giga: con i rispettivi prezzi di € 7,95 e € 11,95 al mese.

Varie opzioni sono fornite anche da Lycamobile, che propone 150 e 200 Giga al mese. Nel primo caso, il costo è di € 9,99 al mese, nel secondo di € 11,99. I pacchetti comprendono anche minuti e sms illimitati.

Con Tiscali Mobile si può attualmente attivare - al costo di € 8,99 al mese - “Mobile Smart 200”, che garantisce 200 Giga al mese (in 4G), minuti illimitati e 100 sms. Tiscali, inoltre, offre soluzioni per chi ha necessità di navigare e chiamare all’estero.

Altri operatori virtuali sono: 1 Mobile, BT Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil Italia, Elimobile, Elsynet, Enegan, Feder Mobile, GlobalNet Mobile, Green Mobile, ho., Kena Mobile, Noitel, NTmobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Si, Pronto!?!, spusu, Very Mobile, Vianova, Withu Mobile.