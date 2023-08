Nozze Coach-Versace: nasce big del lusso Usa

New York, 10 agosto 2023 – Ancora grandi sorprese dal mondo della moda e del lifestyle di lusso. Stavolta la notizia arriva da New York, con l’acquisto da parte del colosso del fashion Tapestry Inc., holding americana a cui fanno capo i marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, di un altro colosso Usa come Capri Holding, la società che controlla Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, per 8,5 miliardi di dollari. E la corsa del lusso appare davvero senza fine. Da queste nozze nasce un colosso del lusso americano con 12 miliardi di dollari di ricavi annuali.

Una nuova sfida che arriva dalla Grande Mela, dove ai primi di settembre ci saranno le sfilate di moda al femminile e qui ci sarà il primo banco di prova di questa fusione-acquisizione. Col lusso internazionale impegnato in una corsa infinita per il primato delle vendite e del business. Una vera riscossa del mercato americano, forse desideroso di rompere il predominio francese dei colossi del lusso, in primis del Gruppo LVMH di Bérnard Arnault, e poi del Gruppo Kering, di Hermés e di Chanel.

L’operazione dà vita a una realtà presente in più di 75 Paesi, con sei marchi al top dello stile e della qualità (Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo e Michael Kors). Tapestry prevede di realizzare oltre 200 milioni di dollari in sinergie entro tre anni, grazie ai risparmi sui costi operativi e all’efficienza della catena di distribuzione. La nuova realtà conterà più di 33mila dipendenti. Il prezzo finale di 8,5 miliardi di dollari comporta una valutazione delle azioni di Capri Holdings di 57 dollari e comprende anche i debiti pregressi. Per concludere l’operazione, Tapestry ha usufruito di un prestito ponte di 8 miliardi garantito da Bank of America e Morgan Stanley.

“Abbiamo creato una piattaforma di coinvolgimento dei consumatori dinamica e basata sui dati, promuovendo innovazione, agilità e solidi risultati finanziari – dice Joanne Crevoiserat, 58 anni, presidente e amministratore delegato di Tapestry – Da questa posizione di forza, siamo pronti a sfruttare i nostri vantaggi competitivi attraverso un portafoglio più ampio di marchi. La combinazione di Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo e Michael Kors crea una nuova potente casa del lusso globale e sblocca opportunità uniche per generare valore aggiunto per i nostri consumatori, i nostri dipendenti e gli azionisti di tutto il mondo” .