Cos’è il tapering e quali sono le conseguenze su titoli di Stato e tassi d’interesse

Milano, 21 ottobre 2023 – In economia il tapering si riferisce a una strategia utilizzata dalle Banche Centrali per ridurre gradualmente o interrompere il loro programma di acquisto di alcune attività finanziarie, come titoli di Stato o titoli legati all'acquisto di debito, all’indomani di un periodo di ripresa. Il termine è stato coniato dieci anni fa, nel maggio 2013, quando il governatore della Federal Reserve degli Stati Uniti, Ben Bernanke, lo ha utilizzato per descrivere la riduzione della politica monetaria espansiva per evitare perturbazioni nei mercati e tra gli investitori.

Tapering in economia - Crediti iStock Photo

Il Quantitative Easing

Quando si parla di tapering si fa riferimento a una strategia chiave utilizzata nel passaggio da politiche monetarie espansive a condizioni più normali e nella gestione dell'economia per evitare squilibri e instabilità. La sua attuazione richiede una pianificazione oculata e comunicazione efficace per garantire una transizione senza scosse nell'ambiente economico e finanziario. Per comprendere meglio in che cosa consiste, è utile fare una breve premessa sul Quantitative Easing (QE). Noto anche come espansione quantitativa, il QE è una politica monetaria non convenzionale utilizzata dalle banche centrali per stimolare l'economia e combattere la deflazione o affrontare situazioni di crisi finanziaria. Il QE prevede l'acquisto di una quantità significativa di attività finanziarie, di solito titoli di Stato o altri titoli a lungo termine, da parte della Banca Centrale al fine di aumentare la quantità di denaro in circolazione e ridurre i tassi di interesse a lungo termine.

Ripresa

Quando un'economia è in difficoltà, la Banca Centrale di un Paese può intervenire per aumentare la quantità di denaro in circolazione, fornendo liquidità alle attività economiche per promuovere la ripresa. Di solito, la prima mossa è ridurre i tassi di interesse. Tuttavia, se ciò non fosse sufficiente, la Banca Centrale può iniziare ad acquistare beni finanziari come titoli di Stato o azioni di banche commerciali, al fine di stimolare l'attività economica e creare nuovi posti di lavoro. Come anticipato, il processo di tapering comporta invece una riduzione graduale delle acquisizioni di attività da parte della Banca Centrale. Questo può avvenire attraverso una diminuzione delle quantità acquistate o un rallentamento del ritmo degli acquisti.

Prudenza

Pertanto, dopo un periodo di stimolo economico, come il Quantitative Easing, il tapering permette alla Banca Centrale di ridurre gradualmente il sostegno monetario e ritornare a condizioni monetarie più normali. Riducendo il supporto monetario, la Banca Centrale cerca di evitare un surriscaldamento dell'economia che potrebbe portare a un'elevata inflazione. Questo aiuta a mantenere un equilibrio tra la crescita economica e la stabilità dei prezzi. Un simile passaggio deve essere gestito con attenzione per evitare turbolenze nei mercati finanziari. Un annuncio improvviso o un cambiamento drastico nelle politiche di acquisto di attività potrebbe causare panico tra gli investitori e provocare turbolenze in Borsa.