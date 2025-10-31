Tamburi, maxi plusvalenza da Bending Spoons

Tamburi Investment Partners (Tip), sulla base della valutazione riconosciuta nel round da 710 milioni di dollari di Bending Spoons chiuso ieri, ha comunicato che la sua partecipazione del 3,3% nella tech company milanese vale circa 300 milioni di euro ed è pari a poco meno del 20% della capitalizzazione di Borsa del gruppo. Nel corso dell’operazione, Tip ha ceduto meno del 9% della propria partecipazione (pari a circa lo 0,2% delle quote di Bending Spoons in circolazione), incassando circa 27 milioni di euro – 20 volte il costo iniziale – e realizzando una plusvalenza superiore a 25 milioni.

La società ha precisato che la cessione, di entità limitata, è stata effettuata "non perché si ritenga che la valutazione rappresenti un punto di arrivo, ma per mostrare agli stakeholder la concreta realizzazione, seppur parziale, di un investimento pluriennale", specifica la nota. Tamburi Investment Partners è fiduciosa "che l’attuale valutazione" della società tecnologica italiana "possa nel futuro incrementarsi ulteriormente, anche in modo sostanziale".

Tip ha investito in Bending Spoons dal 2019 avendo "partecipato attivamente" a quasi tutti i round successivi, e intende mantenere la restante partecipazione nella società, definita "una delle più belle storie dell’industria tecnologica europea, dato che proseguirà ad aggregare con successo realtà internazionali complesse, confermando una qualità di visione, un coraggio, una lungimiranza e una capacità gestionale più unici che rari, di fatto essendo diventata un punto di riferimento del settore".

Red. Eco.