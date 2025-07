Talent shortage, cercasi talento disperatamente

Cercasi talento disperatamente. È questo il grido d’allarme che arriva da uno dei settori chiave dell’economia italiana: la logistica. Mentre i magazzini si digitalizzano e la supply chain si fa intelligente, trovare persone con le competenze giuste è diventato più difficile che mai. Oggi, quattro figure professionali su dieci richieste dalle aziende del comparto sono introvabili. Un paradosso che fotografa una crisi silenziosa ma profonda: non mancano solo i candidati, mancano soprattutto le competenze. E spesso, anche se ci sono, sono sovradimensionate rispetto ai ruoli disponibili. Il risultato? Posti vacanti, talenti sprecati, aziende in affanno.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Contract Logistics Gino Marchet del Politecnico di Milano, a fronte di oltre 4,6 milioni di ricerche di candidati, ben 800mila posizioni legate all’ambito logistico sono rimaste scoperte. Si tratta di un divario ormai strutturale tra domanda e offerta che colpisce le professionalità più strategiche: il 40% delle figure richieste è infatti considerato di difficile reperibilità. Solo tre anni fa, questa percentuale era ferma al 27%. In Italia, il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle effettivamente possedute dai lavoratori riguarda circa 10 milioni di persone, con il 35% dei candidati che risulta sotto o sovra qualificato rispetto ai ruoli offerti. Il problema, infatti, non si riduce alla sola carenza di competenze. Un paradosso sempre più evidente è rappresentato dalla presenza di collaboratori troppo qualificati, spesso con percorsi accademici e professionali avanzati. Questo fenomeno colpisce soprattutto i giovani, dando origine a una sorta di ‘occupazione mancata’ che alimenta insoddisfazione e turnover.

Lo scenario italiano riflette una tendenza ancora più ampia. A livello globale, emerge dalle stime Ocse, oltre 1,3 miliardi di lavoratori non dispongono delle competenze richieste dal mercato del lavoro, generando così ogni anno una perdita economica pari a circa 8mila miliardi di dollari. A essere più carenti sono le competenze legate alle discipline Stem (matematica, scienze, tecnologia e ingegneria) considerate oggi fondamentali per affrontare le sfide di un mercato interconnesso, digitalizzato e in costante ristrutturazione.

Ma non si tratta solo di mobilità professionale. Siamo di fronte a una vera e propria ridefinizione del lavoro, alimentata dal bisogno crescente di equilibrio e benessere. Lo scorso anno, oltre un milione di italiani hanno lasciato volontariamente il proprio impiego, malgrado due terzi di loro fossero assunti a tempo indeterminato. Le imprese, quindi, si muovono in un mercato dove la leva non è più il semplice reclutamento, ma la capacità di ascoltare: l’aumento dell’80% delle offerte di lavoro online rispetto al 2020 e del 2400% di quelle che propongono flessibilità oraria racconta l’urgenza di un adeguamento. Tuttavia, i problemi non finiscono all’ingresso in azienda: il fenomeno del ‘quiet quitting’ - ovvero il disimpegno progressivo dei lavoratori prima ancora di lasciare ufficialmente il posto - dimostra quanto sia essenziale per i datori di lavoro coltivare la motivazione e il senso di appartenenza. Sempre più spesso, gli strumenti per farlo si trovano nella cultura aziendale, nelle politiche di welfare, nei percorsi di formazione e nella condivisione reale e trasparente degli obiettivi comuni.