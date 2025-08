Tajani stoppa Salvini sulle banche: "Basta minacce di nuove tasse"

Sole, spiaggia e tasse sulle banche. Come ogni estate che si rispetti, anche questa ha il suo tormentone fiscale. A cantarlo è Matteo Salvini, che da Cervia rilancia l’idea di un “contributo volontario e spontaneo” da parte degli istituti di credito, sulla scia dei maxi utili messi a segno da Intesa Sanpaolo e Unicredit. L’obiettivo è trovare risorse per rottamare le cartelle esattoriali. Ma il vicepremier leghista, ancora una volta, trova un argine nella sua stessa maggioranza. A piazzarlo è Antonio Tajani: "Non si ottiene nulla con le minacce di nuove tasse", ha detto da Reggio Calabria.

La polemica si riaccende a un anno di distanza dal discusso prelievo sugli extraprofitti bancari, annunciato con clamore e poi ridimensionato per non scontentare Bruxelles. Oggi l’idea ritorna con un nome più soft, ma la sostanza non cambia. E Forza Italia si smarca: "Le banche non sono il nemico pubblico numero uno. Serve confronto, non crociate ideologiche", taglia corto Tajani, che rivendica una linea di dialogo con il settore e aggiunge: "La Lega ha le sue opinioni, noi le nostre che sono completamente diverse".

Dubbi che si aggiungono a quelli espressi dal leader di Forza Italia anche sul golden power, utilizzato dal Mef guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, per intervenire nell’Ops su Banco Bpm di Unicredit, che per quel provvedimento ha poi rinunciato all’operazione.

Nonostante le tensioni nel governo, la Lega insiste. In una nota chiede che "parte dei guadagni" bancari – oltre 11 miliardi solo nel primo semestre per le due big Intesa Sanpaolo e Unicredit – venga destinata alla pace fiscale. Un messaggio chiaro a favore di uno dei cavalli di battaglia del Carroccio: condonare vecchi debiti a cittadini in difficoltà.

In questo scenario, torna lo spettro dell’instabilità: tra incertezze macro, tensioni geopolitiche e timori di nuove imposte, i titoli bancari soffrono a Piazza Affari. Il mercato teme che i proclami politici possano tradursi in misure penalizzanti, in un momento in cui la fiducia è già sotto pressione. Per ora nessuna decisione ufficiale. Ma lo scontro nella maggioranza è destinato a lasciare il segno.

Nel risiko bancario in corso, intanto, Banco Bpm guarda a nuove alleanze. Dopo lo stop di Unicredit all’Ops, l’ad Giuseppe Castagna avverte: "Il consolidamento non potrà prescindere da noi". Tra le opzioni in ballo spunta ancora Mps, dove Banco Bpm è già presente col 9% insieme ad Anima. Brilla Bper, che ha concluso con successo l’Opas su Popolare di Sondrio, diventando la prima banca per sportelli in Lombardia. Una mossa che rafforza le ambizioni di terzo polo e chiude una stagione di acquisizioni iniziata con Unipol Banca, Ubi e Carige.