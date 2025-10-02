Taglio Irpef sotto i 50mila euro, mini-Ires, idea rottamazione e 10 miliardi di incentivi alle imprese: cosa c’è nella manovra

Roma – Ci sarà il taglio dell’Irpef per i redditi da 28 a 50 mila euro. Un nuovo pacchetto di incentivi alle imprese che partirà da una dote di almeno una decina di miliardi. Ma anche la riedizione della mini-Ires per le aziende che investono, che diventerà più semplice e strutturale. All’orizzonte resta l’ipotesi della riapertura della rottamazione, mentre dai ministeri fioccano le richieste: per la Sanità servirebbero circa 3 miliardi.

La coperta, però, resta corta, avverte il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, gelando la platea della Confindustria dove, in mattinata — poche ore prima che il Consiglio dei ministri approvasse il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (in pratica, quello che delinea la cornice della prossima finanziaria) — era stato presentato il rapporto d’Autunno, con l’allarme sulla «crescita anemica» del Paese, che ha evitato la «stagnazione» solo grazie alle risorse del Pnrr.

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti

Deficit e Pil, la temperatura economica italiana

La buona notizia arrivata in serata da Palazzo Chigi è che, a fine anno, il deficit potrebbe scendere al 3%, un livello che chiuderebbe di fatto la procedura di infrazione avviata a Bruxelles. Meno positive le notizie sul fronte del Pil, con un aumento dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026, più prudente di almeno un decimale rispetto alle previsioni di sei mesi fa e in linea con il quadro delineato ieri dalla Confindustria, validato in diretta anche dalla Banca d’Italia.

L’appello di Confindustria al governo: “Serve uno scatto”

Uno scenario che spinge il numero uno degli imprenditori, Emanuele Orsini, a chiedere uno scatto al governo di fronte agli 8 miliardi di incentivi in scadenza. «Occorre certezza per combattere l’incertezza», insiste il presidente di Confindustria con un gioco di parole. E chiede, senza mezzi termini, un piano di politica industriale almeno triennale. «Siamo di fronte a una sfida economica globale che ha l’obiettivo di ridisegnare la geografia industriale mondiale«, ha spiegato la vicepresidente di Confindustria per il centro studi, Lucia Aleotti. Lo sguardo è soprattutto rivolto a Francia e Germania, che hanno messo sul tavolo rispettivamente 50 e 40 miliardi all’anno per sostenere l’apparato produttivo.

I risparmi degli italiani: 1.500 miliardi

«Nel momento in cui il Pnrr finirà, e non manca molto — avverte il direttore del centro studi, Alessandro Fontana —, bisognerà programmare delle politiche espansive, mantenere qualcosa di espansivo anche per i prossimi anni». E le risorse? Ci sono i 1.500 miliardi di risparmi degli italiani, accumulati sui conti in banca o nei fondi pensione, che — se rimessi in gioco anche in minima parte — potrebbero alimentare «un grande progetto di rilancio del Paese, di almeno 100 miliardi di euro, anche grazie alle garanzie di Sace«, dice Orsini, ricordando anche che i due terzi del welfare del Paese sono coperti dalle imprese.

Sanità, un piano di assunzioni di 27 mila fra medici e infermieri

A rispondere a Confindustria c’era ieri il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che ha annunciato «uno strumento incentivante orizzontale«, con «risorse nazionali« e, quindi, senza i vincoli del Green Deal. Sul fronte della Sanità, si sta studiando invece un piano di assunzioni di 27 mila fra medici e infermieri.

Lo scenario per le banche

Infine, le banche. In attesa dell’avvio delle negoziazioni con il governo sull’ipotetico contributo per la manovra, mettono le mani avanti: il 2026 e il 2027 saranno molto sfidanti per gli istituti, con i rischi dell’export dovuti ai dazi, ammonisce il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. Se ci saranno «rischi di crisi per le imprese«, avverte, a cascata «anche le banche ne potrebbero e ne potranno soffrire».