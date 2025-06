“Il taglio dell’Irpef è nel programma", Osnato pontiere tra alleati

Onorevole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia, nelle ultime ore la premier Giorgia Meloni ha ribadito l’intenzione di tagliare l’Irpef ai ceti medi che piace anche a Forza Italia. La Lega e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti prediligono la rottamazione delle cartelle.

Chi vincerà?

"Il taglio dell’Irpef per i ceti medi rappresenta il naturale e coerente proseguimento dell’azione che il governo ha intrapreso sin dalla prima Finanziaria per restituire potere di acquisto e serenità alle famiglie rispetto al caro vita. Dopo il taglio del cuneo fiscale e la riunificazione dell’aliquota del 23% fino a 28 mila euro, la riduzione dal 35 al 33% dell’aliquota per i redditi fino a 50 o 60 mila euro rappresenta il terzo passo per intervenire a favore dei cosiddetti ceti medi".

Il Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato

Ma le risorse ci sono? A quanto ammonta il supposto tesoretto di via XX settembre?

"Le risorse in parte derivano da quanto acquisito con l’ultimo concordato fiscale, poi ci sono le entrate extra-tributarie in aumento e il recupero dell’evasione. Che, come ha detto Meloni, devono servire tutte a ridurre la pressione sull’Irpef per i ceti medi".

La Lega insiste sull’anteporre la rottamazione da subito...

"Noi non abbiamo nessuna contrarietà in proposito. Anzi. Faremo di tutto perché possa essere introdotta anch’essa nella legge di bilancio. Ovviamente nelle modalità compatibili col concetto di sostenibilità ed equità della finanza pubblica. Una commissione ministeriale sta completando l’analisi del magazzino fiscale, ovvero i reali debiti dei contribuenti italiani col fisco. E quando, come si dice in gergo, avrà ‘clusterizzato’ questi crediti, potremo capire come e dove programmare un’ulteriore definizione agevolata, ovvero un’ulteriore rottamazione".

Questo in parallelo o in successione al taglio dell’Irpef?

"Come ho detto, la riduzione dell’Irpef per i ceti medi è un obiettivo di legislatura che stiamo portando avanti di anno in anno e su cui interverremo in sede di manovra finanziaria 2026. La rottamazione è un intervento spot: utile, ma una tantum. Che perciò ha un altro tipo di genesi e di ratio".

Quando deciderete?

"Anche a fronte delle particolari congiunture internazionali, credo che sarà prudente inserire provvedimenti così significativi nella legge di Bilancio".

Quindi entro settembre?

"Sì. Verranno fatti i documenti programmatici e penso entrerà in vigore l’anno prossimo".

C’è differenza tra le basi sociali interessate al taglio dell’Irpef o alla rottamazione?

"Molto di quel ceto medio sono artigiani e piccoli imprenditori, giovani dipendenti o professionisti, che purtroppo hanno anche numerose cartelle esattoriali. Credo che le platee si possano sovrapporre in parte considerevole".

L’asse sull’Irpef con Forza Italia può mitigare le divergenze sul terzo mandato?

"Le assi non esistono dentro la maggioranza. Ci sono sensibilità diverse per un obiettivo comune: aiutare gli italiani a stare un po’ meglio. Credo però che avremo tutte le possibilità di marciare paralleli su entrambe le partite. Il terzo mandato è un tema di riforme che non attiene al fisco, ma ai rapporti di coalizione. Che per fortuna non dipendono da me".