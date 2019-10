Roma, 5 ottobre 2019 - La battaglia del cuneo fiscale tra Matteo Renzi e il resto della maggioranza ha spinto Palazzo Chigi a tirare fuori la prima cifra ufficiale sull’effetto dell’operazione taglio. Il risultato dello sconto "conduce ad un beneficio medio di 40 euro mensili in busta paga per i lavoratori". E, dunque, "considerando il quadro della finanza pubblica italiana, che impone scelte oculate, si tratta di un sostegno importante al potere d’acquisto delle famiglie".

Peccato, però, che proprio nelle stesse ore dall’Istat arrivi l’ennesima doccia fredda proprio sul peso delle tasse per i contribuenti italiani: tra aprile e giugno la pressione fiscale è salita al 40,5%. Poco consola che il Pil, invece, sia stato rivisto al rialzo a +0,1%: il Paese resta fermo. La querelle sul taglio del cuneo, però, appare destinata a continuare e tocca anche il rapporto con le parti sociali. Sindacati e associazioni d’impresa, Confindustria in testa, hanno avvisato della portata limitata dell’intervento messo in campo dal governo.



Per il 2020 lo stanziamento è di 2,5-2,7 miliardi e l’operazione partirà solo da luglio. Per l’anno successivo, il raddoppio delle risorse servirà a estendere il bonus per i 12 mesi, non a rimpinguare la cifra. Tutto da definire, però, il meccanismo: bisognerà decidere se l’erogazione sarà sotto forma di detrazione fiscale o di decontribuzione. E va individuata la platea dei destinatari; ai 10 milioni di lavoratori dipendenti fino a 26mila euro di reddito (come per gli 80 euro di Renzi) potrebbero aggiungersi gli incapienti, che guadagnano fino a circa 8.200 euro l’anno e non versano Irpef.

Le partite aperte, insomma, sono molteplici e dalla loro soluzione dipenderà anche il valore del beneficio per i lavoratori. Da Palazzo Chigi indicano in 40 euro il vantaggio medio ed è da ritenere che si tratti di un valore netto. Ma, come accennato, non è così scontato che sia così. Quel che è certo, però, è che il carico fiscale è cresciuto anche negli ultimi mesi. Dopo il deciso rialzo del I trimestre, la pressione tributaria è continuata a salire rispetto al 2018 (+0,3 punti tra aprile e giungo e +0,5 nei primi 6 mesi). Se questo conduce a un miglioramento del deficit, indica però un’erosione di risorse da famiglie e imprese verso l’erario. Infine, se a questo si aggiunge lo stato di salute del Pil, si spiega anche come le famiglie stringano i cordoni della borsa per i consumi (appena +0,1%) e cerchino di mettere un po’ di risorse da parte (la propensione al risparmio cresce di 0,8 punti).