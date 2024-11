Il caso Switcho, da zero a un milione di utenti in 5 anni

Milano, 27 novembre 2024 – Switcho, servizio 100% digitale e gratuito nato per aiutare a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazioni, si avvia a chiudere il 2024, esercizio che ha segnato, tra numerosi cambiamenti, i suoi primi 5 anni di attività.

Fondata come start up innovativa nel 2019, dopo aver registrato una crescita esponenziale anno dopo anno, Switcho è stata protagonista di un’importante operazione industriale. Mavriq, la società a cui fanno capo i brand della comparazione e intermediazione online di Moltiply Group (tra cui Segugio.it, MutuiOnline.it, ConfronaConti.it e SOStariffe.it in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico, e Pricewise nei Paesi Bassi), ha infatti acquisito l’80% delle quote societarie di Switcho, nell’ottica condivisa con i founder di favorirne ulteriormente la crescita.

A confermare il potenziale di Switcho, chiaramente identificato da un operatore come Moltiply che da tempo disegna il mercato internazionale della comparazione, i risultati raggiunti stand alone nei soli primi 5 anni di attività: circa un milione di iscritti al servizio, più di un milione di bollette analizzate e l’invio di proposte di risparmio per un valore complessivo di circa 240 milioni di euro.

“I numeri che abbiamo raggiunto rappresentano un risultato importante – commenta Marco Tricarico, CEO e co-founder di Switcho – perché dimostrano la validità del nostro modello e l’aiuto concreto che abbiamo dato a numerose famiglie, in particolare difficoltà per via di un mercato energetico turbolento. Il tutto con un servizio digital-only, lì dove i canali fisici la fanno ancora da padrone. Quello che però oggi ci entusiasma ancora di più è ciò che abbiamo davanti, ovvero il valore che genereremo con le nostre soluzioni di risparmio, grazie alle sinergie create con la famiglia di Mavriq.”

L’efficacia di Switcho sta nel rispondere al bisogno degli utenti di trovare trasparenza e convenienza di fronte alla complessità e alla rapidità di cambiamento dei mercati, soprattutto quello energetico: dopo l’analisi della bolletta, il servizio luce e gas propone solo offerte migliorative rispetto a quella attuale, facendosi eventualmente carico di tutta la burocrazia del cambio fornitore. L’intero processo è gratuito ed è costantemente potenziato da nuove soluzioni tecnologiche: di recente, infatti, è stata introdotta l’analisi automatica e immediata della bolletta in un flusso continuo, reso possibile grazie a un database sempre aggiornato di offerte passate e attualmente attive. Il risultato è un’esperienza utente più rapida e semplice, senza mai perdere di vista la personalizzazione delle proposte di risparmio.

Il costante sviluppo e affinamento dell’offerta è un obiettivo chiave dell’azienda. Guardando al futuro, infatti, si prepara a offrire soluzioni di risparmio in sempre più ambiti della vita delle persone, dall’arricchimento delle proposte assicurative fino a nuovi servizi dedicati ai mutui.

Questi passi in avanti sono resi possibili anche grazie a partnership vincenti con grandi realtà: Switcho può infatti vantare la presenza dei propri servizi nell’home banking di ben 9 banche in Italia (tra cui spiccano per dimensione Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Credem), ma anche di partnership con agenzie immobiliari, CAF e altre aziende. Bacino di collaborazioni, questo, in progressivo ampliamento.

Grazie alla continua innovazione nei suoi servizi, dunque, Switcho si prepara a entrare in una nuova fase di crescita, per ampliare l’impatto positivo che già offre ai suoi utenti.