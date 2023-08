Svolta nello sport: fisco e lavoro, cosa cambia per i dilettanti

Il Governo ha dato il via libera al decreto che "corregge" i provvedimenti sulle nuove norme in materia di fisco e lavoro dedicate al comparto sportivo. Si tratta dell’ultimo tassello di una riforma epocale, diventata operativa a partire dal primo luglio, che riguarda oltre 100mila associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e ssd) e 12 milioni di atleti e praticanti e rivoluziona tutto l’assetto precedente. L’intervento del legislatore punta a dare dignità a chi si occupa di sport dilettantistico con una nuova disciplina per gli enti, nonché con la previsione di specifiche tutele e diritti per i lavoratori al pari di quanto previsto in altri settori. Restano tuttavia diversi aspetti da smarcare, nonché alcune scelte da rivedere, non ultima quella, ad esempio, di dimezzare la soglia di esenzione totale da fisco e previdenza per il lavoratore sportivo.

Regole per enti sportivi dilettantistici

Sul fronte del lavoro è scattato, dal 1° luglio scorso, l’obbligo di comunicazione dei lavoratori sportivi sulla piattaforma telematica del Registro tenuto dal Dipartimento dello Sport. In sostanza, il nuovo Registro che ha sostituito quello Coni assolve non solo a funzioni di certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti ma anche di comunicazione dei rapporti di lavoro instaurati presso gli stessi. Si tratta di una novità di prim’ordine considerato che la comunicazione al Registro equivale a quella effettuata al centro per l’impiego. Sul portale è stata prevista la procedura, ma per come è formulata la norma, tale obbligo di comunicazione sembrerebbe riguardare solo le Associazioni e società sportive dilettantistiche. Occorrerà, dunque, verificare come, nel concreto, tali adempimenti potranno essere assolti dalle altre tipologie di enti sportivi, specie quelli con rilevanza nazionale quali Federazioni e Enti di promozione sportiva.

Gli Statuti

Si pone il tema degli adeguamenti degli Statuti alle nuove norme del decreto 36 entro il 31 dicembre. Ci sono alcune clausole, come quella dell’oggetto sociale, che dovranno essere riviste per non rischiare che gli enti siano cancellati d’ufficio dal Registro. Purtroppo va anche considerato che al momento mancano agevolazioni che consentano di accompagnare le centinaia di migliaia di realtà in questa fase di transizione alle nuove norme secondo un iter semplificato e che preveda, ad esempio, di beneficiare di un’esenzione dall’imposta di registro o la possibilità di approvare gli Statuti con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria. Misure di vantaggio, queste, già rodate per il mondo del Terzo settore e che potrebbero trovare spazio anche per lo Sport, soprattutto considerando che il rapporto tra Terzo settore e Sport è ormai assodato e sancito espressamente dalla legge.

Una nuova figura

Il primo aspetto, di merito, è quello di aver individuato per la prima volta la definizione di lavoratore sportivo. Oggi, in base alle nuove norme, sappiamo chi può qualificarsi come tale e chi invece è fuori dal perimetro, con conseguente inaccessibilità a tutto quel sistema di vantaggio previsto sia dal punto di vista fiscale, sia previdenziale. Rientra, ad esempio, nella figura di lavoratore il direttore di gara o quello tecnico, nonché il tesserato che, verso corrispettivo, svolge attività nei confronti dell’ente. Ad oggi tuttavia non è ancora chiaro l’ambito applicativo; l’auspicio è che ci sarà un’uniformità nell’individuare le categorie che potranno rientrare nella nozione.

Previdenza

Non convince il disallineamento che emerge dalle nuove disposizioni tra il trattamento fiscale e quello previdenziale. In precedenza, infatti, per i lavoratori sportivi con compensi entro i 10mila euro annui non scattava né fisco né Inps, compresi i collaboratori occasionali. Ad oggi vi è un doppio binario tale per cui fino a 5mila euro non si pagano i contributi, mentre le imposte verranno chieste oltre la soglia dei 15mila euro. Per i collaboratori manca un inquadramento specifico; il rischio è che per quest’ultimi potrebbe scattare l’applicazione di una ritenuta del 20%. Viene, poi, istituito per la prima volta un Fondo Pensione ad hoc per i lavoratori sportivi che rappresenterà il sistema di gestione previdenziale di riferimento sia per chi opera nel settore professionistico che dilettantistico.

Nuovo contratto collettivo del settore

Altro aspetto è, infine, quello relativo alle retribuzioni dei lavoratori sportivi. La riforma dello Sport rinvia alle disposizioni del Terzo settore e introduce un divieto di corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali. Ad oggi manca, tuttavia, un contratto collettivo nazionale di riferimento aggiornato con le nuove disposizioni della riforma che possa trovare applicazione per i lavoratori sportivi delle Federazioni, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, nonché di quelli delle centinaia di migliaia di enti affiliati.

* avvocato, esperto

di terzo settore e sport