Svolta internazionale per l’Osservatorio . Ceccherini: inauguriamo una nuova fase

di Edoardo Cassanelli

Un nuovo nome e un nuovo brand per un nuovo incoraggiante capitolo. L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha scelto di cambiare parte di sé, e ad annunciarlo è stato il suo fondatore e Presidente, Andrea Ceccherini. Si chiamerà “Osservatorio for independent thinking”, accompagnato da un logo che riflette due concetti cardine dell’organizzazione: la scintilla del pensiero critico e il senso di unione sociale, civica che accomuna i popoli, che li connette e che deriva proprio dal processo critico.

Questo cambiamento arriva in occasione di un traguardo di rilievo, i 25 anni dalla nascita dell’Osservatorio, avvenuta nel 2000 a Firenze con lo scopo di sostenere e investire sui giovani nella loro trasformazione in cittadini del domani. L’evoluzione del brand dell’Organizzazione accompagna quindi un processo di apertura internazionale e multimediale già avviato negli anni. "Avevamo un sogno 25 anni fa: crescere giovani più critici, indipendenti e soprattutto liberi. Sia chiaro: oggi non cambiamo solo nome ma rinnoviamo una promessa. Allenare milioni di giovani a sviluppare la libertà di pensare con la propria testa".

Una visione che negli anni ha incassato il sostegno di marchi editoriali ma anche aziende e fondazioni bancarie, e ottenuto la partecipazione di oltre 12mila insegnanti italiani. Il risultato: milioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università si sono decisi a seguire i progetti dell’Osservatorio. Primi fra tutti il Quotidiano in Classe e Young Factor.

Adesso l’Osservatorio, nella sua nuova veste, vuole porre l’accento sull’importanza dell’indipendenza del pensiero critico, sul difendere le proprie convinzioni e per farlo si sta strutturando con collaborazioni e partner internazionali.