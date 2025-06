Il SUV elettrico YU7, della cinese Xiaomi, fa tremate la Tesla: quasi 300 mila ordini in un’ora. Il titolo vola a Hong Kong

Roma, 27 giugno 2025 - Con oltre 289.000 prenotazioni nella prima ora dopo il lancio ufficiale, il nuovo SUV elettrico, YU7, della cinese Xiaomi, fa tremare il mercato automobilistico a batterie, per adesso cinese poi in futuro quello internazionale. La YU7 è il secondo modello dell'azienda cinese, ora è il primo concorrente delle vetture di Elon Musk. Infatti con ha un prezzo di partenza di 253.500 yuan (35.358 dollari o 30.188 euro) nella versione base, è pronta a fare lo sgambetto nel mercato cinese a modelli come la Tesla Model Y, che tra gennaio e maggio di quest'anno ha toccato le 127.737 unità.

Il SUV è stato presentato ufficialmente mercoledì a Pechino, forte non solo del prezzo ma anche delle prestazioni di alto livello come un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,23 secondi, di una velocità massima di 253 km/h e un'autonomia fino a 835 chilometri, nella versione più performante.

Il boom di ordini poi ha fatto volare il titolo di Xiaomi in Borsa, con un nuovo massimo storico a Hong Kong. Le azioni del colosso cinese dell'elettronica avevano aperto oggi con un balzo dell'8 per cento, raggiungendo il record intraday di 61,45 dollari di Hong Kong, prima di perdere parte dei guadagni nelle prime ore di scambio. Comunque dall'inizio dell'anno il titolo ha guadagnato oltre il 70 per cento, portando la capitalizzazione di mercato dell'azienda a 1.550 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 197,5 miliardi di dollari Usa).

E in Cina si parla di 'guerra dei listini', con le vendite di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in che stanno superando quelle delle auto tradizionali a benzina, ma con investimenti richiesti che stanno mettendo a dura prova i bilanci degli operatori del settore automobilistico. Ad esempio Byd a fine maggio ha annunciato tagli di prezzo per ben 22 modelli, con riduzioni anche superiori al 30%, attirandosi le critiche dei concorrenti ma anche delle stesse autorità di Pechino, preoccupate dalla possibile instabilità finanziaria e industriale che ne può conseguire.